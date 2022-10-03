【分集剧情】《小女子》剧情再反转！仁京报道火力全开却难以撼动朴载相，眼看获胜他的行为让所有人惊呆！

tvN新剧《小女子》改编自同名小说，讲述贫穷但感情融洽的三姊妹，以各自方式对抗韩国最有钱有势家族的故事。 第10集里，仁京的新闻战争正式打响，但敌人究竟是谁？



*以下内容包含《小女子》第9集关键剧情！



远走高飞

仁惠拜托尚雅不要把她的死告诉姐姐和孝璘、以免孝璘崩溃，令尚雅想起自己的妈妈。 原来尚雅妈妈为抗议元将军杀人而被关进闭室，在尚雅看来是为了不认识的人放弃照顾女儿，令她一直心存怨恨。



仁京和宗浩向孝璘询问仁惠的下落，孝璘表示仁惠不可能独自逃跑，推测是被妈妈拐走。 两人跟踪尚雅到闭室救出仁惠，孝璘也跟著他们一起离开这个家。 第二天清晨，两个女孩留下一封信便结伴出国，寻找不被家人影响、属於她们自己的生活。



元尚宇舍生取义

元尚宇独自找上朴载相，一番争执后被朴载相用石头砸死。 其实尚宇已料到自己无法逃脱魔掌，提前在衣服上装了微型摄像机，全程记录下朴载相作为杀人犯的恐怖面目并自动发给仁京。



道日一家

朴载相以道日妈妈相威胁，道日表面承诺除掉崔熙材、甩掉仁珠，背地里把崔熙材和妈妈安全转移，还让妈妈作为证人跟仁京一起登上新闻直播，揭发朴逸复罪行。



元尚雅断尾求生

选举造势大会上，道日提前做了手脚，让大屏幕播放朴载相杀死尚宇并坦诚罪行的影片。 但民众半信半疑，朴载相的支持率在出口调查中仍大幅领先。



但朴载相本人没有激动，反而在看到尚雅递过来的苹果后露出似乎已放下一切的表情。 随后出现了朴载相跳楼身亡的新闻，遗体手中握著蓝色兰花。 尚雅和朴载相遗体告别后打给仁珠表示她不会善罢甘休，这时仁珠发现账户突然清零，好多人疯狂敲仁珠家门，让她陷入惊恐！



下集预告里，仁惠从异国寄来包裹，而仁珠被关进监狱、仁京被绑架。 高室长表示希望杀了仁珠和仁京，尚雅欣然同意。



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