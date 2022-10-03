肌肉太大的壞處？SHINee珉豪因壯碩的臂肌無法跳aespa的《Next Level》XD

原來肌肉大也有壞處XD

SHINee成員珉豪的外貌和身材一直備受討論，在出道前就已受到許多關注，出道後更是如此，多年保持的壯碩肌肉更讓人人稱羨。曾在演唱會上秀出他的名品腹肌，除了被少女時代成員 Tiffany 點名大讚，還登上美國雜誌《Cosmopolitan》的「最幻想腹肌」排行名單，而多年後的現在，大家發現珉豪擁有發達肌肉的困擾，就是無法跳《Next Level》。



女團aespa的名曲《Next Level》一推出後，副歌的折手動作馬上掀起一陣模仿熱潮，身為SM前輩的珉豪，也嘗試了師妹的舞蹈，雖然很真摯的想要完成凹手，結果因為肌肉過大，看起來超有障礙！



嘗試不只一次還是無法成功XD



充滿熱情的珉豪沒有要放棄的意思，看在他努力挑戰的分上，網友還幫他截圖做了合集呢～又搞笑又可愛。



珉豪近期搭檔蔡秀彬，主演的Netflix 韓劇《閃耀國度》將在 11 月 4 日播出，劇情以高壓的時尚圈為背景，描述兩人展開的夢想奮鬥記，從年初就不斷釋出消息的新作終於要來了，屆時播出後記得觀看！



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