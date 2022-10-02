Disney+也要加入恋综市场！希澈、李先彬等主持恋综《粉红谎言》，出演者有「孩子的妈」

韩国恋综花样有够多～可以说谎是什么概念XD 最期待希澈的Reaction啦～

《换乘恋爱》、《单身即地狱》、《伊甸园》、《男人们的恋爱》……韩国电视台近年频繁制作恋爱真人秀（或称恋爱综艺、恋综）屡创话题，Disney+近期也要加入这个庞大市场！

《粉红谎言》（Pink Lie）是部让有故事的青春男女们抛开偏见、为了「爱」而允许他们说谎的恋爱真人秀，想测试男男女女们能否不看对方的条件及背景，仅看对方本身而爱上对方。节目找来了Super Junior希澈、《酒鬼都市女人们》李先彬（李善彬）、《One the Woman》宋元锡，以及《我家的熊孩子》‎搞怪相亲女RalRal（李宥拉）‎主持。



前导预告一开始就丢出震撼弹，一位女嘉宾竟称自己是「两个孩子的妈」，这身分恐怕是现今韩国恋综少见的，对话的男嘉宾听了也马上反应：「等一下，真的吗？」



画面接著是希澈、李先彬惊呼或是拍著大腿喊有趣，宋元锡倒露出一丝担忧的说：「只要相爱的话，没关系吧？」节目中途就会慢慢公开男女嘉宾倒底说了什么谎，增添每集的刺激性，无论是嘉宾还是主持人甚至是萤幕前的观众，必定都相当好奇吧？



▼《粉红谎言》MC 反应篇前导预告



《粉红谎言》将在本月透过Disney+全球独家公开。



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