當被問到「這又不是你的本業，為什麼要這麼認真」時，KEY的回答令人讚嘆：「就是這樣才會成功！」

KEY的態度真的很值得學習呢！

SHINee成員KEY有著「萬能鑰匙」的稱號，近幾年也活躍於MBC《我獨自生活》，向大眾展現日常生活，還頻頻登上新聞版面，足足有5次！雖然常常出現在新聞上，卻一次都沒有出演過新聞，於是他收到出演MBC新聞的邀請，並全力以赴地準備著。

可以感受到KEY緊張的情緒，但他把握每分每秒、努力練習。播報新聞的期間臉上漸漸失去血色，但也表示他很看重這個行程，才會有如此的反應吧！在螢幕前的「彩虹會員」們，也忍不住為正在播報新聞的KEY加油。







KEY提到，如果有人問他：「明明主播不是你的本業，為什麼還要拼命做好？」他表示，其實「換位思考」，如果有不是專業歌手的人出演音樂節目，現場亂七八糟、歌詞也都唱錯，半玩笑、半嬉鬧地表演的話，看的人心裡會不舒服吧？他就有這種感覺，因為大家都在努力，所以也要用盡自己的全力。

看到KEY這一席話，讓不少網友表示：「果然是很有概念的偶像！」、「就是這樣才會成功啊」、「作任何事情都竭盡全力、無論是不是本業都予以尊重，又從KEY老師身上學到一課了！」等。

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