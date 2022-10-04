一見面就上床！火辣新戀綜《只是睡覺的關係》本月上線，陌生男女展開「本能解禁夜晚約會」

這檔節目的概念是「和陌生人共度一夜」，預告片裡多次出現破格對話「習慣把手放進去睡」、「穿著泳衣也可以」，難以想像正片究竟什麼尺度啊！

《只是睡覺的關係》是OTT平台wavve全新打造的MZ世代戀愛真人秀，聚焦於傳統戀綜忽略的夜晚時間：出演者們入住「獨守空房House」，從晚上6點到第二天早上6點與陌生人進行約會，「真實記錄MZ世代坦率大膽的粉紅本能」。

海報上寫著「白天的『他』與夜晚的『她』不同」、「解除鎖定羅曼史」，據悉畫面本身也是根據節目中的一幕而繪製：



預告片開頭第一句就是：「要不要在這都脫了？」 還把流行語「追求自然的見面」改成「追求試睡後的見面」。 男女出演者一起躺在被子裡，頻頻出現火辣大膽的對話。 女生：「我睡覺時習慣把手放在裡面。 出大事了。」 男生：「我想幫她填補那份滿足」、「穿著泳衣也都可以做」、「我喜歡除毛過的人。」



還有兩女一男的約會，女生煩惱三個人要如何睡？ 男生：「兩人裡過來一個就好啦。」 更有一同觀看避孕藥廣告的畫面，廣告詞：「終於出現溫和的避孕藥。」



出演者們也有遇到不如意的情況，女生：「其實我和歐巴睡的時候很想逃跑。」 男生：「好煩，完全做不到表情管理」、「我是想遇到好的人才來的，好難啊，想回家。」



《只是睡覺的關係》節目中，出演者們有一個記載著各自戀愛秘密的「Secret Number」，一開始年齡、名字、職業、戀愛風格等都時為鎖定狀態，只有在「夜晚約會」中成功配對才能向對方公開除「Secret Number」之外的信息。 預告公開後部份網友驚呼「話題度要爆了」、「好奇是什麼內容」，也有人表示「好低俗」、「真的越線了」、「拜託不要什麼都扯上MZ世代」。 節目將在14日通過wavve上線。



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞