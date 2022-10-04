一见面就上床！火辣新恋综《只是睡觉的关系》本月上线，陌生男女展开「本能解禁夜晚约会」

这档节目的概念是「和陌生人共度一夜」，预告片里多次出现破格对话「习惯把手放进去睡」、「穿著泳衣也可以」，难以想像正片究竟什么尺度啊！

《只是睡觉的关系》是OTT平台wavve全新打造的MZ世代恋爱真人秀，聚焦於传统恋综忽略的夜晚时间：出演者们入住「独守空房House」，从晚上6点到第二天早上6点与陌生人进行约会，「真实记录MZ世代坦率大胆的粉红本能」。

海报上写著「白天的『他』与夜晚的『她』不同」、「解除锁定罗曼史」，据悉画面本身也是根据节目中的一幕而绘制：



预告片开头第一句就是：「要不要在这都脱了？」 还把流行语「追求自然的见面」改成「追求试睡后的见面」。 男女出演者一起躺在被子里，频频出现火辣大胆的对话。 女生：「我睡觉时习惯把手放在里面。 出大事了。」 男生：「我想帮她填补那份满足」、「穿著泳衣也都可以做」、「我喜欢除毛过的人。」



还有两女一男的约会，女生烦恼三个人要如何睡？ 男生：「两人里过来一个就好啦。」 更有一同观看避孕药广告的画面，广告词：「终於出现温和的避孕药。」



出演者们也有遇到不如意的情况，女生：「其实我和欧巴睡的时候很想逃跑。」 男生：「好烦，完全做不到表情管理」、「我是想遇到好的人才来的，好难啊，想回家。」



《只是睡觉的关系》节目中，出演者们有一个记载著各自恋爱秘密的「Secret Number」，一开始年龄、名字、职业、恋爱风格等都时为锁定状态，只有在「夜晚约会」中成功配对才能向对方公开除「Secret Number」之外的信息。 预告公开后部份网友惊呼「话题度要爆了」、「好奇是什么内容」，也有人表示「好低俗」、「真的越线了」、「拜托不要什么都扯上MZ世代」。 节目将在14日通过wavve上线。



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