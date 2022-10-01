眼睛被夺走还被「Connect」！丁海寅主演猎奇新剧《异瞳》预告首发，身体竟长出触手

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《异瞳》（Connect）为Disney+最新原创韩剧，由丁海寅、高庚杓与金慧峻主演，日前已公开首张海报与预告。

《日本名导三池崇史执导，《异瞳》故事讲述拥有不死之身的最新人种「Connect」东修（丁海寅 饰），被器官走私组织绑架、夺走一只眼睛，在得知自己的眼睛正在一名全国人民愤恨的连续杀人魔身上后，他展开了猛烈的追击战。

海报与预告将「Connect」的特色赤裸裸展现在眼前，也就是「触手」，无论是受了点伤或是整只臂膀被砍，东修流出的血都会化成触手缩回自己体内、帮助身体复原，画面极为猎奇。



更可怕的是，眼睛已被移植到别人身上，东修竟然与那人产生连结，看得到对方所看见的所有画面？这就是为何这样的新人种被取名「Connect」（连结）吗？东修崩溃的呐喊：「从我的脑子里滚出去！」誓死夺回自己的眼睛。



照官方透露的人物设定，高庚杓饰演的「陈燮」就是拿到东修眼睛的人，是个表面是个斯文私下却残酷的双面人，一闪而过的金慧峻则扮演东修的助手「李朗」。



《异瞳》目前受邀第27届釜山国际电影节（BIFF），并且将在12月透过Disney+全球公开。

▼预告片



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