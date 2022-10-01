李國主暖心美談被網友曝光：工作中偶遇病餓母子，悄悄派人送去炸雞和藥品

近日有網友在李國主綜藝節目的影片下留言，首次透露了她多年前不為人知的暖心舉動。

MBC綜藝《全知干預視角》在YouTube頻道公開節目片段後，一名網友在李國主出演的影片留言區分享了一則軼事。 網友說：「國主努那真的太善良ᅲᅲ不知還記不記得我，很久以前拍《請給一頓飯Show》時來過我家，當時我媽媽因病臥床，我和弟弟太小還不會做飯，也沒有錢，餓了一整天。」

「攝製組離開後一段時間，努那因為錄製工作不能過來，所以拜託經紀人給媽媽送來粥和感冒藥、給我和弟弟送來炸雞和便當，真的非常非常感謝ᅲᅲ過了很久也無法忘記，越來越為當時的事感到感恩。」



李國主2019年3月和諧星安英美一起在金浦市某韓屋村錄製了《全知干預視角》，原來順利拍攝前還有這一段故事，很多網友都被李國主的溫暖打動：「好溫暖啊」、「李國主真的很照顧身邊人」、「好感動，下班路上看著這個就哭了ᅲᅲ」、「一起工作過的人全都對她稱讚有加，足以見得人性」。



李國主這期《全知干預視角》也很好看，做煎蛋和炒飯時經紀人一直憂心忡忡地說：「會不會有點太多了？ 適可而止吧！」，但做好後又忍不住一起吃得很開心XD沒想到一道簡單的炒飯也有這麼多樂趣，棚裡的梁世炯和全炫茂也忍不住說：「三百米外都聞到香味了！」、「附近的學生無法讀書啦！」以李國主對美食的天賦和實力，如果在學校附近開餐廳一定會大發吧！



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