法律韓劇大熱！金宣兒從影廿載在《The Empire：法之帝國》獻出「第一次」

今年韓劇流行法律題材，當中以律師或檢察官為主線的劇集接連大獲好評！

如《Again My Life》及《依法相愛吧》均屢創佳績，就連星級劇迷嘟姐（鄭裕玲）也點名大讚《Again My Life》和《為何是吳秀才？》劇力萬鈞！剛剛首播的《The Empire：法之帝國》，勢將接棒成為新一季熱爆律政劇！



有別今年多部大熱法律劇集，韓劇《The Empire：法之帝國》以法官為中心，講述在法律築起的銅牆鐵壁中，生活在金字塔頂端的法官貴族們過著權力和慾望交織的偽善生活，然而他們不為人知的秘密即將曝光，繼而陷入醜聞風暴的故事。該劇主打法律界權力鬥爭和腐敗的陰暗面，劇組更起用金宣兒、安在旭、李美淑和申久等中生代實力派演員擔綱演出，誓以紮實演技征服廣大觀眾。暌違三年、金宣兒選擇以《The Empire：法之帝國》回歸小螢幕，她透露該劇劇本引人入勝：「（角色）背後的秘密將逐步揭開，到最後都不能放鬆的劇情發展，對我來說充滿刺激！」她亦指出劇中人物關係複雜、劇情非常有趣，有信心讓觀眾好奇後續發展。



過去不時飾演為生活奔波的貼地角色，今次金宣兒一改戲路，扮演贏在起跑線、首爾中央地檢特殊部部長，對此她笑言「韓惠律」是她從影26年以來最特別的角色：「好像是我扮演過的角色中最華麗的人物！從表面來看，圍繞她的一切都是完美而帥氣的。」她坦言為了新劇獻出多個「第一次」：「無論是檢察官這一職業、還是法律界的故事，都是我演藝生涯中的第一次，感覺會成為另一種冒險和挑戰。」



Viu Original原創律政韓劇《The Empire：法之帝國》逢星期六、日晚上10時50分在「黃Viu煲劇平台」上架，香港觀眾可以免費緊貼最新進度。

另外，萬眾矚目、由韓國首席男神宋仲基主演的年度奇幻大作《財閥家的小兒子》亦即將透過「黃Viu煲劇平台」與香港觀眾見面，該劇講述被誣陷私吞資金而被財閥家殺害的尹賢宇（宋仲基飾），重生後成為殺死自己的財閥家小兒子陳道俊！為了侵吞整個財閥家族，賢宇逐步成長並展開一連串復仇故事。劇中宋仲基將分飾平民秘書和富三代，除了造型多變，也被觀眾視為演技爆發之作！想免費收看這部Viu Original年度鉅作，屆時記得緊貼「黃Viu」了。



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