法律韩剧大热！金宣儿从影廿载在《The Empire：法之帝国》献出「第一次」

今年韩剧流行法律题材，当中以律师或检察官为主线的剧集接连大获好评！

如《Again My Life》及《依法相爱吧》均屡创佳绩，就连星级剧迷嘟姐（郑裕玲）也点名大赞《Again My Life》和《为何是吴秀才？》剧力万钧！刚刚首播的《The Empire：法之帝国》，势将接棒成为新一季热爆律政剧！



有别今年多部大热法律剧集，韩剧《The Empire：法之帝国》以法官为中心，讲述在法律筑起的铜墙铁壁中，生活在金字塔顶端的法官贵族们过著权力和欲望交织的伪善生活，然而他们不为人知的秘密即将曝光，继而陷入丑闻风暴的故事。该剧主打法律界权力斗争和腐败的阴暗面，剧组更起用金宣儿、安在旭、李美淑和申久等中生代实力派演员担纲演出，誓以扎实演技征服广大观众。暌违三年、金宣儿选择以《The Empire：法之帝国》回归小萤幕，她透露该剧剧本引人入胜：「（角色）背后的秘密将逐步揭开，到最后都不能放松的剧情发展，对我来说充满刺激！」她亦指出剧中人物关系复杂、剧情非常有趣，有信心让观众好奇后续发展。



过去不时饰演为生活奔波的贴地角色，今次金宣儿一改戏路，扮演赢在起跑线、首尔中央地检特殊部部长，对此她笑言「韩惠律」是她从影26年以来最特别的角色：「好像是我扮演过的角色中最华丽的人物！从表面来看，围绕她的一切都是完美而帅气的。」她坦言为了新剧献出多个「第一次」：「无论是检察官这一职业、还是法律界的故事，都是我演艺生涯中的第一次，感觉会成为另一种冒险和挑战。」



Viu Original原创律政韩剧《The Empire：法之帝国》逢星期六、日晚上10时50分在「黄Viu煲剧平台」上架，香港观众可以免费紧贴最新进度。

另外，万众瞩目、由韩国首席男神宋仲基主演的年度奇幻大作《财阀家的小儿子》亦即将透过「黄Viu煲剧平台」与香港观众见面，该剧讲述被诬陷私吞资金而被财阀家杀害的尹贤宇（宋仲基饰），重生后成为杀死自己的财阀家小儿子陈道俊！为了侵吞整个财阀家族，贤宇逐步成长并展开一连串复仇故事。剧中宋仲基将分饰平民秘书和富三代，除了造型多变，也被观众视为演技爆发之作！想免费收看这部Viu Original年度巨作，届时记得紧贴「黄Viu」了。



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