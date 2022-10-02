[分集劇情]《Good Job》俞利的惡夢是命案現場！與丁一宇聯手制伏真兇圓滿收場（EP11－12完）

[有雷]《Good Job》最終回也如觀眾們所想的上演了完美結局，前面十集丁一宇與俞利稍嫌不足的Love Line也全在這兩集補足該撒的糖，迎來美好結局。始終跟隨在姜副會長身邊的金南奎身分並不單純，偏激的心理使他犯下錯誤，最終也交由法律制裁。

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《Good Job》會長殷善宇（丁一宇飾）發現姜副會長似乎畏罪而仰藥自盡並留下遺書，觀察現場後感到事情並不單純，因此委託警方調查，也同時搜查20年前有關母親遇害的真相。金南奎發現事跡敗露，大家看來會認為他是副會長資助而能出國讀書的幸運孤兒，但善宇卻發現了其實金南奎的確是姜副會長的親生兒子，忠心耿耿的在殷強集團為父親工作，但始終未獲得認同。



世蘿（俞利飾）驚覺反覆糾纏著自己的惡夢，其實是當時年紀小小的她所目擊的命案現場，她看見明明善宇的媽媽還活著，卻被金南奎用大石頭往後腦一砸而喪命。雖然已經與善宇展開戀情，世蘿卻也擔心自己的存在會讓善宇回憶起傷心的過往，內心有些掙扎，而此時金南奎已經露出真面目，打算對善宇下手，金南奎發現世蘿擁有超級視力，驚覺世蘿就是當年的目擊者，因此綁架了世蘿。



善宇依約一個人前往，與金南奎在母親當時遇害地點扭打，世蘿則是身上被綁著炸彈而拘禁在屋內。幸虧世蘿自行掙脫，並利用超級視力看見了炸彈內線而成功拆除，善宇忍住憤怒並未將金南奎殺害，選擇交給警方。兩人終於可以好好交往，善宇也希望延續母親的愛心，以公司之名義協助對於在育幼院內成長的青年給予協助，使其更能有獨立生活的能力。殷善宇的偵探社竟也因此案一炮而紅，委託不斷，讓四人繼續幫助大眾。



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