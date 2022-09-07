哈哈哈哈哈，男愛豆的這條褲子太搞笑了，性感與奇葩並存！粉絲：我很擅長縫縫補補哦XD

是愛豆圈的時尚發展太快？ 還是小編的審美水平太差？

從男團MONSTA X退出的元虎最近剛剛舉辦了個人演唱會，勁歌熱舞嗨翻全場。 不過吧，這舞台服裝卻讓人看不懂，尤其是這條洞洞褲，猛一看像是短褲，實則還有兩條褲腿，只是在大腿部份做了挖空設計，剛剛好露出元虎健碩的大腿肌肉。 相關照片飛速在韓網上傳播，引來大批網友的圍觀和討論，不少人表示：「只有元虎的肌肉才Hold得住這條褲子」、「我老了，已經看不懂年輕愛豆的時尚了」、「哈哈哈哈哈，我以為是脫了褲子」、「造型師是元虎的黑粉吧」、「 眼睛不知道該看哪裡」等。



아니 오빠 그 바지 천쪼가리를 끌어올릴게 아니라 이리와바 내가 꿰매줄게 나 바느질 잘해pic.twitter.com/s7lUUOQXcs — 원호의버거 (@burger_0301) August 28, 2022

單飛後的元虎越來越愛增肌了，頻頻在IG曬出肌肉照，當初在MONSTA X時他就是肌肉擔當，現在的他曬起肌肉來尺度也是越來越大，瘋狂為粉絲們送福利！之前公開過的一組只穿著短褲的肌肉照在國內外引爆熱議，不管是背肌、 胸肌還是腹肌都非常結實，麒麟臂和健碩身材讓粉絲大噴鼻血，男性荷爾蒙炸裂！



小編想起來前幾日舉辦的第49屆韓國放送大賞上，女團（G）I-DLE獲得了最優秀獎，成員雨琦當天所穿的褲子和元虎的造型有異曲同工之妙，對內鏤空，好似一個心形，說性感少了點感覺，說奇葩又少了點味道......全靠雨琦的美貌Hold住！



20220905 @ 제49회 한국방송대상



(여자)아이들의 최우수 가수상수상을 축하합니다

네버랜드 덕분에 최우수 가수라는 타이틀을 달 수 있게 되었어요! 보내주신 큰 사랑에 감사드립니다 더욱 성장하여 네버랜드의 멋진 가수가 되겠습니다 #여자아이들 #GIDLE #I_NEVER_DIE #TOMBOY pic.twitter.com/DnGhGJNwAA — (G)I-DLE·(여자)아이들 (@G_I_DLE) September 5, 2022

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