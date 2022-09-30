HAHA小女兒患罕見病，曾一度無法站立！妻子Star每日祈禱：「請讓我代替女兒生病」

難怪最近一個月都沒有消息，原來是因為這原因！小孩和大人都受苦了......

HAHA妻子Star27日在IG上透露這一消息：「小女兒松兒（音譯）病了。 是突然發生的事。 連名字都沒聽過的病『格林-巴利綜合征』。 為何偏偏是我家最小最弱的松兒得這樣的罕見病呢？ 每晚都在期待讓我代替小孩生病。 心碎了無數次。」

「格林-巴利綜合征」又稱脫髓鞘多發性神經炎，是人體免疫系統攻擊部份外周神經系統的一種疾病，症狀從腿部肌肉虛弱、伴隨麻痺和刺痛感開始，逐漸擴散到上半身，引起呼吸及進食困難、甚至短暫失明，如果症狀持續加劇則將導致癱瘓。 目前具體病因不明，學界認為與細胞介導免疫反應有關。

Star在IG中留言說，松兒病情嚴重時一度無法站立及走路，幸好經治療後快速恢復，現已出院回家，「即使不牽著媽媽的手也能自己走路」。而不久前經醫生判定已不需要藥物治療和復建，這才放下心向大家分享女兒近況。



Star稱松兒的康復就像奇跡一樣、十分幸運，但陪伴女兒住院期間看到很多更年幼、受病痛折磨更久的小孩，所以為其他病患和母親一同祈禱。因為當時沒有互通聯絡方式，所以在IG中邀請病友們分享近況。

HAHA與Star在2012年結婚後育有2子1女，最小的女兒松兒於2019年出生，今年剛滿3周歲。很多同僚藝人在IG留言打氣，鄭埻夏：「我們大家都祈禱實現了！謝謝我們松兒撐了過來！」Honey J：「歐尼，太好了！以後不會再生病了！歐尼也要保重健康！力量！」

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