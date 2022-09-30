HAHA小女儿患罕见病，曾一度无法站立！妻子Star每日祈祷：「请让我代替女儿生病」

难怪最近一个月都没有消息，原来是因为这原因！小孩和大人都受苦了......

HAHA妻子Star27日在IG上透露这一消息：「小女儿松儿（音译）病了。 是突然发生的事。 连名字都没听过的病『格林-巴利综合征』。 为何偏偏是我家最小最弱的松儿得这样的罕见病呢？ 每晚都在期待让我代替小孩生病。 心碎了无数次。」

「格林-巴利综合征」又称脱髓鞘多发性神经炎，是人体免疫系统攻击部份外周神经系统的一种疾病，症状从腿部肌肉虚弱、伴随麻痹和刺痛感开始，逐渐扩散到上半身，引起呼吸及进食困难、甚至短暂失明，如果症状持续加剧则将导致瘫痪。 目前具体病因不明，学界认为与细胞介导免疫反应有关。

Star在IG中留言说，松儿病情严重时一度无法站立及走路，幸好经治疗后快速恢复，现已出院回家，「即使不牵著妈妈的手也能自己走路」。而不久前经医生判定已不需要药物治疗和复建，这才放下心向大家分享女儿近况。



Star称松儿的康复就像奇迹一样、十分幸运，但陪伴女儿住院期间看到很多更年幼、受病痛折磨更久的小孩，所以为其他病患和母亲一同祈祷。因为当时没有互通联络方式，所以在IG中邀请病友们分享近况。

HAHA与Star在2012年结婚后育有2子1女，最小的女儿松儿於2019年出生，今年刚满3周岁。很多同僚艺人在IG留言打气，郑埻夏：「我们大家都祈祷实现了！谢谢我们松儿撑了过来！」Honey J：「欧尼，太好了！以后不会再生病了！欧尼也要保重健康！力量！」

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