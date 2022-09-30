《說出你的願望》崔秀英終演感想：「拍攝過程中就已經受到療癒的一部作品〜」

演員崔秀英與池昌旭、成東鎰所主演的KBS2《說出你的願望》已於昨日圓滿播畢，雖然收視率上的表現並不算亮眼並且呈現下滑趨勢，但劇中所傳達的一個個為臨終患者圓夢的故事，令觀眾們也相當感動。

秀英在電視劇《說出你的願望》中飾演安寧病房的護士徐妍珠一角，在劇中總是帶著天使的陽光微笑，給予周圍的人滿滿活力，在豐富細膩的情感演技上也獲得觀眾們的好評，而她也透過所屬公司傳達對於本劇的終演感想。秀英表示《說出你的願望》是一部在拍攝時也同時受到療癒的作品，在看播出時也總會想起在現場開心幸福的回憶，她在拍攝時所感受到的那份感動，希望也能傳達給收看本劇的觀眾們。



她也表達劇中充滿活力的徐妍珠一角，只要出場的時候總能轉換氣氛，有種責任感覺得必須為大家帶來活力，有時只是路過的場面也希望讓現場變得更加有趣，秀英覺得她為此所花的心思似乎起了作用，感到相當欣慰。而每次拍攝時也真的像是精靈小隊到各地去旅行一樣的感覺，她也希望能夠再次與像寶石般的演員們與前輩們相聚。也謝謝各位觀眾們的支持與喜愛，希望成為大家能夠偶爾想起又重新點開的一部作品。



秀英行程滿檔，也即將透過11月首播的MBC新劇《請寄出粉絲信》再度與觀眾們見面。

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