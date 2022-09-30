【黃旼炫&StrayKids昇玟推薦】韓國2022年度暢銷書《不便利的便利店》：我想推薦給所有人的人生必看書

走過路過不能錯過的人生必看書，帶給廣大讀者共鳴且幸福的作品《不便利的便利店》。

韓國的便利商店密度全世界排名第一，與人們生活密不可分。韓國作家金浩然以一名街友成為社區裡的便利店店員為背景，寫出《不便利的便利店》一書，內容描寫人與人交流所帶來的幸福，引起讀者共鳴，成為韓國2022上半年最暢銷書籍，獲得電視台新聞的大幅報導。



《不便利的便利店》故事開始於一名被街友拾獲錢包的老婦人廉女士，在順利拿回錢包後，為感謝這位熱心的街友「獨孤」，廉女士便邀請他來自己所經營的always便利店吃微波便當。這間便利店生意不太好，店員更是各種邊緣人的組合。陰錯陽差之下，街友「獨孤」成為了新任的大夜班店員，而他的加入，也為日日光臨這間便利店的客人們生活帶來巨大改變。



「難過的時候，喝玉米鬚茶最好。」金浩然作家使用了韓國便利商店常見的商品，帶出每個客人的故事，宵夜必吃芝麻拉麵配燒酒、買一送一帶來幸福的巧克力，或者是安慰人心的玉米鬚茶。出版社更和韓國五大超商品牌之一的GS25合作推廣書中出現的「嗆嗆嗆」商品組合，成為熱議話題。（備註：嗆嗆嗆組合(참참참 세트)：芝麻拉麵(참깨라면)、鮪魚飯卷{참치김밥)、真露燒酒(참이슬)，取三者的首個韓文字命名。）



▲▼韓國作家金浩然《不便利的便利店》出版社與韓國五大超商品牌之一的GS25合作「嗆嗆嗆組合(참참참 세트)」



金作家也曾擔任過電影編劇、漫畫腳本家、小說編輯，其擔任漫畫腳本家時撰寫的《人體實驗區》獲得第一屆富川漫畫故事競賽大獎。為實踐自己「年輕時就該任意揮灑文字」的理念，2013年以長篇小說《望遠洞兄弟》奪下第9屆世界文學獎的優秀獎，展開小說家生涯之路。

2021年推出描繪鄰里人情的溫暖故事《不便利的便利店》，出版後引發話題熱潮，在韓國已銷售突破70萬冊，成為口碑長紅的年度暢銷冠軍，售出多國版權，影視改編也熱烈進行中。2022年8月於韓國發行《不便利的便利店2》，出版一個月銷售突破13萬冊。

韓國讀者盛讚好評淚推：「不僅是讀者，更想成為這本書中的登場人物！」、「這是一本我想推薦給所有人的人生必看之書。你讀的時候，很可能一會兒哭一會兒笑，但不知不覺間心頭就暖呼呼了。」

連KPOP圈的男偶像也熱情分享～

Stray Kids 昇玟：「聽說這本書是最暢銷的，所以買了。」



歌手兼演員的 NU'EST 黃旼炫 則在 IG 動態上分享這本書。



▼《不便利的便利店》台灣版保留韓國原版書封，更全球獨家收錄作者手寫給台灣讀者的問候箋，上市不到一個月已經8刷，更直接空降蟬聯誠品書店暢銷榜翻譯文學類第一名。全台線上通路、實體書店門市好評熱賣中。（圖／寂寞出版）



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