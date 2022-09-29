朴敏英才传与神秘富豪交往并有金钱往来，经纪公司稍早否认：「已分手」

朴敏英近日被《Dispatch》（D社）拍到与「神秘富豪」姜钟贤（강종현音译）恋爱中，形象一落千丈，稍早朴敏英经纪公司发布声明表示两人已分手。

姜钟贤曾数度卷入诈欺案，也曾入狱服刑2年6个月，D社原本就追踪他数个月，会拍到他与朴敏英约会完全是偶然。在两人恋情曝光后，韩媒《SBS演艺新闻》报导朴敏英的姐姐和姜钟贤疑似是事业伙伴，因为朴敏英姐姐是上市公司INBIOGEN公司外部理事，该公司最大股东即姜钟贤的妹妹，且姜钟贤一直以来都被外界怀疑是INBIOGEN实际所有人。

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由於男方的经历不怎么光彩，加上双方家人有事业上的合作，韩国网友大多不看好这段恋情，甚至对朴敏英大失所望，朴敏英与和男方「有金钱上的援助」传闻亦不胫而走。

朴敏英经纪公司Hook娱乐稍早总算确认了两位目前的关系，并发布声明：「朴敏英已和绯闻对象分手，关於传闻中朴敏英从对方得到许多金钱上的援助，绝非事实，朴敏英姐姐也向INBIOGEN表达了辞去公司外部理事职务的意向。」

韩国网友对此不以为然，认为两人根本是看事情越闹越大才分手，留言包括「已经分手了才要辞职，呵呵」、「姐姐为什么这时候才想走，呵呵呵」、「被报导了才想辞职」。不少网友对两人分手都直呼「幸好」、「也分太快」，也有网友疑似语带讽刺的说：「选择演艺圈生活啊，做得好。」

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