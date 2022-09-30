金智媛確定與 HighZiumStudio 簽約！和宋仲基、李鍾碩成為同事，想看他們再次合作啊～

金智媛在今年6月與「S.A.L.T.娛樂」合約到期後不再續約，最近也確定新公司啦！

29日，HighZiumStudio 發布官方立場：「能夠與受到大眾信賴和喜愛的演員金智媛一起發揮好的合作，感到非常高興。通過多部作品證明有深度的演技和多彩的魅力的演員金智媛，以後也會給大家展現更好的面貌。」



金智媛自2010年出道以來，通過 《繼承者們》、《太陽的後裔》、《三流之路》、《阿斯達年代記》和《愛在大都會》等各種不同題材的作品，每次都塑造人生角色，成爲了話題。特別是在最近的電視劇《我的出走日記》中，細膩地詮釋無彩色人生中想要解放的小女兒「廉美貞」，又塑造一個讓觀眾有共鳴的角色，演技再次獲得好評。



HighZiumStudio 旗下演員有：宋仲基、李鍾碩、楊慶元、高甫潔、琴世祿、柳海俊、徐恩秀、吳義植、林徹洙、鄭宰光、韓智元等，也製作過電視劇《Start-Up》、《孔雀都市》。金智媛和宋仲基曾一起合作過《太陽的後裔》和《阿斯達年代記》；也和李鍾碩一起出演過《歡樂滿屋2：短腿的反擊》，不知道有沒有機會看到他們在搭擋呢～？



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