【分集劇情】《說出你的願望》一場事故三個傷者！泰植委託精靈團隊最後的願望（ep.15）

KBS水木劇《說出你的願望》講述人生陷於痛苦的危險青年在臨終關懷醫院幫人實現願望的故事，第15集裡，泰植和尹基春糾纏多年的孽緣終於畫下句點。

*以下內容包含《說出你的願望》第15集關鍵劇情！



一場事故終結孽緣

僑萊假裝站在親父尹基春這一邊，謊稱已報警、讓尹基春放開泰植。 其實僑萊提前跟錫俊約好時間地點，讓錫俊趁僑萊抱住尹基春時把他倆一起撞死。 這時泰植駕著急救車突然衝出來、把錫俊的車撞到一邊，雖成功阻止了車禍，但兩位駕駛都受傷昏迷。 尹基春的手下哲宇不滿尹基春看重親兒子勝過自己，突然將匕首插進尹基春背後。 僑萊留意到親父受傷，但仍選擇留在泰植身邊。



泰植經過搶救得以倖存，尹基春則就此西去，兩人糾纏幾十年的孽緣終於告一段落。

俊京的理解和放手

俊京後悔害慘錫俊，也因此明白了僑萊一直深受愧疚感的折磨有多痛苦。 俊京並不真的想死，之前拚命拉住僑萊只是因為害怕獨自一人，如今下決心好好活下去，不管僑萊提出什麼要求都願意照做。 但僑萊沒有要求她離開，反而再次溫暖地接納她：「我們做真的家人吧，我當哥哥，妳當妹妹。」



錫俊去服刑前和俊京告別，約好出獄後一起去吃好吃的。 俊京看著錫俊留給她的糖果，想起在孤兒院時錫俊也是這樣塞糖果給她，百感交集。



泰植的最後願望

泰植回到臨終關懷醫院度過最後的時光，僑萊和妍珠也每天都在這裡工作生活。 泰植等大家都離開後說出他真正的最後願望，請瑞珍向精靈團隊轉達。



下集預告裡，泰植交給僑萊一個信封，表示有些事現在終於可以說出來。 最後一幕泰植和僑萊又回到海邊，泰植說抱歉讓大家麻煩了，僑萊看著坐在輪椅裡的他，露出欣慰又不捨的笑容。 《說出你的願望》香港由黃Viu煲劇平臺更新，臺灣由遠傳friDay影音獨家跟播。



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