《語意錯誤》「雙朴CP」獲「2022 APAN」最佳情侶獎！朴宰燦下臺前不忘把朴栖含的等身立牌帶走XD

「9377」值得！哥哥和弟弟的獲獎感言均是：「這輩子會以『最佳朋友』的身分一直相處下去！」

今年（2022年）改編自同名網路小說、由朴栖含&朴宰燦主演的《語意錯誤》，因為兩人的默契和化學反應，不只在韓國本土，海外也獲得廣大人氣。上月底（8月），還推出電影版通過大螢幕與觀眾們見面。

在昨日（29日）舉行的「2022 APAN」中，朴宰燦獲得「男子人氣獎」，更與朴栖含以《語意錯誤》獲得「最佳情侶獎」。由於朴栖含目前以社會服務要員的身份履行國防義務，無法親自到場領獎，官方以劇中「張宰英」的照片製作「等身立牌」，讓「雙朴CP」合體。

朴宰燦表示：「若栖含哥一起來，可能會少點緊張。非常感謝大家喜歡這部不常見的電視劇，我收到代為發言的訊息（拿出手機）：『我也想到現場向粉絲們表達感謝，無法到現場很傷心，但很感謝大家。2022年被選為＂最佳情侶＂，我對著獎盃發誓，這輩子都會以＂最佳朋友＂相處的。』我也是這麼想的，我也會一輩子，像最佳朋友一樣相處，真的非常感謝。」

傳達完哥哥和自己的獲獎感言後，朴宰燦還摸摸哥哥的等身立牌（想到《語意錯誤》第6集！！！），似乎在說：「辛苦了～」，還不忘把哥哥的立牌帶走，模樣超級可愛。



而無法到場的朴栖含，觀看了頒獎典禮的直播。他通過個人Instagram再次向粉絲們表達感謝，並公開與朴宰燦的對話紀錄。《語意錯誤》的大成功，讓不少粉絲敲碗第二季。導演也曾透露拍攝第二季的想法，希望能去海外取景、多拍一些甜蜜的場面。哥哥退伍後能不能馬上開拍第2季呢QQ，真心好想看！

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