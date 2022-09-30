金智媛确定与 HighZiumStudio 签约！和宋仲基、李钟硕成为同事，想看他们再次合作啊～

金智媛在今年6月与「S.A.L.T.娱乐」合约到期后不再续约，最近也确定新公司啦！

29日，HighZiumStudio 发布官方立场：「能够与受到大众信赖和喜爱的演员金智媛一起发挥好的合作，感到非常高兴。通过多部作品证明有深度的演技和多彩的魅力的演员金智媛，以后也会给大家展现更好的面貌。」



金智媛自2010年出道以来，通过 《继承者们》、《太阳的后裔》、《三流之路》、《阿斯达年代记》和《爱在大都会》等各种不同题材的作品，每次都塑造人生角色，成爲了话题。特别是在最近的电视剧《我的出走日记》中，细腻地诠释无彩色人生中想要解放的小女儿「廉美贞」，又塑造一个让观众有共鸣的角色，演技再次获得好评。



HighZiumStudio 旗下演员有：宋仲基、李钟硕、杨庆元、高甫洁、琴世禄、柳海俊、徐恩秀、吴义植、林彻洙、郑宰光、韩智元等，也制作过电视剧《Start-Up》、《孔雀都市》。金智媛和宋仲基曾一起合作过《太阳的后裔》和《阿斯达年代记》；也和李钟硕一起出演过《欢乐满屋2：短腿的反击》，不知道有没有机会看到他们在搭挡呢～？



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