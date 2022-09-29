宋仲基又有新作品！電影《禍亂》於近期開機，新劇《財閥家的小兒子》則將於11月首播

宋仲基要在電影《禍亂》裡飾演黑幫！而再稍微等等，他即將以《財閥家的小兒子》回歸小螢幕～

宋仲基於本月初（9月）通過個人Instagram一連分享多則貼文，是他在拍攝新劇《財閥家的小兒子》時，收到來自世界各地粉絲的應援咖啡車，照片裡的他笑得相當燦爛。

結束新劇的拍攝，宋仲基又投入新作品的製作，由他主演的電影《禍亂》於近期開機。這是一部黑幫電影，描述想要擺脫地獄般的現實的少年延圭（洪思彬 飾），遇到組織的二頭目治建（宋仲基 飾），在危險的世界裡一起行走的故事。





官方公開《禍亂》的劇本閱讀現場，並表示：「通過Netflix電影《勝利號》、電視劇《黑道律師文森佐》，不僅在韓國國內，還俘獲全世界粉絲的心的宋仲基，將通過擁有無法猜測的內心和預想不到的溫暖的「治建」一角，散發出壓倒性的領導魅力。」

而宋仲基與李聖旻、申鉉彬等人合作的《財閥家的小兒子》，預計於11月通過JTBC播出。該部作品改編自同名人氣網路小說，描述管理財閥「順陽家」的秘書「尹賢宇」，忠於順陽家卻含冤被害，重生為財閥家的小兒子「陳道俊」，想要侵吞整個財閥家族的第二次奇幻重生的故事。以激變的80年代為背景，展開一連串縝密的陰謀、超乎想像的繼承鬥爭，令人期待的全新角色即將誕生。

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