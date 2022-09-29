網漫《惡女是懸絲木偶》公開真人版海報！網友：「感覺李洙赫和車銀優的角色要交換，後者更像韓韶禧的弟弟」

高顏值饗宴！有看過網漫《惡女是懸絲木偶》的粉絲們，覺得這組海報拍得如何？

#차은우



저번에 한소희님이랑 이수혁님이랑 찍었다는 광고 카카오페이지 광고인가?! 그 날 목격담 보니까 커피차 있었다는데



"카카오페이지의 숨겨둔 마지막 페이지!"



라고 써잇구.. 하트 표시 으누 같아!!!!!! pic.twitter.com/B31ho543mG — 누양 (@focus_on_ew) April 21, 2022

今年（2022年）4月底，有網友目擊車銀優、韓韶禧和李洙赫在拍攝Kakao Page廣告，三位「漫撕男女」合體，引發廣大討論。更有人表示：「就用這個組合去拍電視劇吧！」等了將近半年，終於陸續開始宣傳，原來他們一起拍攝網漫《惡女是懸絲木偶》的廣告！

網漫《惡女是懸絲木偶》劇情描述被殺害的女主角以「迦耶娜」的身分醒來後，為擺脫弟弟「雷帝普」的陰謀、守護皇權，與自己深愛的「棋德瑞」成爲政治夥伴，並展開致命的羅曼史。車銀優為「棋德瑞」、韓韶禧為「迦耶娜」、李洙赫為「雷帝普」，角色從2D變為3D，華麗的外表令人移不開眼。

不過，也有網友表示，總覺得李洙赫（1988年生）和車銀優（1997年生）的角色要交換過來，怎麼看都覺得車銀優比較像韓韶禧（1994年生）的弟弟；海報風格也被詬病，明明是大公司推出的廣告，居然有種濃濃的PS感，應該可以更好。而三位藝人拍攝的廣告影片將於下月（10月）7日公開。

另外，車銀優還曾演唱《惡女是懸絲木偶》的OST《Focus on me》，並為其拍攝MV。

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