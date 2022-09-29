BLACKPINK簽名會全員甜美裝：「只管勇往直前吧，我們都會支持你」粉絲一句話讓Jennie快落淚、Lisa＆Rosé曬恩愛♥

簽唱會現場超級精彩～

BLACKPINK 在粉絲面前跟螢幕形象超不一樣！這是同個人嗎？在日前舉辦的粉絲簽名會上，全員走甜美風格打扮－Jennie 穿上碎花洋裝、Jisoo 是粉色溫柔針織衫、Rosé 是浪漫綁帶上衣配百褶裙，Lisa 甚至綁上雙馬尾，少女感快要滿出屏幕～平常舞台都是霸氣滿滿，下了舞台後原來都是可愛小女孩呢！



當 Rosé 被問到愛不愛 Lisa 時，Rosé 毫不猶豫地說：是的！！我真的很喜歡她！還搭配一個超大的微笑，真誠的告白超可愛，我們都知道你們是 CP 了～這也讓人想起前陣子論壇上有人提問，Rosé 跟 Lisa 都沒有談戀愛嗎？兩人似乎沒有緋聞，結果下方大家都回覆：因為她們愛的是彼此，附上滿滿兩人愛意滿滿的蓋樓照，整篇文超歪XD



你們要不原地結婚吧XD



這場簽售會讓 Jisoo 寵粉的畫面曝光，為了和粉絲能有更好的交流，Jisoo 請工作人員將隔板移開，以便能更清楚地聽到粉絲說的話，後來這一幕傳到網路上，讓 Blink 瞬間感到超窩心，Jisoo 重視粉絲的舉動，讓人覺得她對粉絲好細心～



其中也不乏感動的一幕。有位粉絲分享自己在簽唱會跟 Jennie 的對話，她告訴 Jennie 她很帥氣，只管向前看勇往直前的前進，堅持做自己的事就好，這番話讓 Jennie 感動回說：別讓我哭呀！從她的反應看來，Jennie 是真的要哭了！



看到這一幕真的心疼又難過，BLACKPINK締造許多紀錄、持續為大家帶來好作品，但背後不知道有多少不為人知的辛酸血淚。粉絲這番話也獻給所有追尋夢想的人，希望大家都能勇往直前不要害怕～

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