宋仲基又有新作品！电影《祸乱》於近期开机，新剧《财阀家的小儿子》则将於11月首播

宋仲基要在电影《祸乱》里饰演黑帮！而再稍微等等，他即将以《财阀家的小儿子》回归小萤幕～

宋仲基於本月初（9月）通过个人Instagram一连分享多则贴文，是他在拍摄新剧《财阀家的小儿子》时，收到来自世界各地粉丝的应援咖啡车，照片里的他笑得相当灿烂。

结束新剧的拍摄，宋仲基又投入新作品的制作，由他主演的电影《祸乱》於近期开机。这是一部黑帮电影，描述想要摆脱地狱般的现实的少年延圭（洪思彬 饰），遇到组织的二头目治建（宋仲基 饰），在危险的世界里一起行走的故事。





官方公开《祸乱》的剧本阅读现场，并表示：「通过Netflix电影《胜利号》、电视剧《黑道律师文森佐》，不仅在韩国国内，还俘获全世界粉丝的心的宋仲基，将通过拥有无法猜测的内心和预想不到的温暖的「治建」一角，散发出压倒性的领导魅力。」

而宋仲基与李圣旻、申铉彬等人合作的《财阀家的小儿子》，预计於11月通过JTBC播出。该部作品改编自同名人气网路小说，描述管理财阀「顺阳家」的秘书「尹贤宇」，忠於顺阳家却含冤被害，重生为财阀家的小儿子「陈道俊」，想要侵吞整个财阀家族的第二次奇幻重生的故事。以激变的80年代为背景，展开一连串缜密的阴谋、超乎想像的继承斗争，令人期待的全新角色即将诞生。

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