BTS V開了最短直播只為了「測試平台」～之前還只為模仿動畫《企鵝家族》的企鵝開55秒就下線XD

恭喜泰亨繼續成為最短直播紀錄保持人～

偶像和粉絲最能拉近距離的方式，就是開直播能及時互動，通常可能是為了宣傳新活動、發行作品，也可能是單純和粉絲聊聊更新近況。日前BTS V 在平台 Weverse 上開了直播，但粉絲點進去不久，就發現已經結束，沒有人知道這場直播的目的。



直播上 V 也沒特地做什麼，就只是放著 Jazz 音樂，沉默一陣後突然說了句：啊，在播了。接下來開始變得有點害羞難為情，於是開始解釋原本直播時，都會有公司的人在一旁陪同。但因為看到手機跳出關於 Weverse 正在更新，於是想要開看看確認功能都正常，才有了這場鏡頭晃到不行的直播。



在直播結束後，粉絲馬上在社群上廣傳直播影片，分享金泰亨搞笑事蹟。大家都說這個直播理由真的荒謬的好好笑。而其實之前 V 就曾開過一場更短的直播，那一次他就只是想要展示模仿黏土動畫《企鵝家族》的企鵝給粉絲看．．．好吧還滿像的，認證。



金泰亨好鬧，下次直播要不要考慮走這個風格XD



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