网漫《恶女是悬丝木偶》公开真人版海报！网友：「感觉李洙赫和车银优的角色要交换，后者更像韩韶禧的弟弟」

网漫《恶女是悬丝木偶》公开真人版海报！网友：「感觉李洙赫和车银优的角色要交换，后者更像韩韶禧的弟弟」

明星   2022年9月29日   星期四10:00   Hui  

（封面图源：IG@kakaopage）

高颜值飨宴！有看过网漫《恶女是悬丝木偶》的粉丝们，觉得这组海报拍得如何？

今年（2022年）4月底，有网友目击车银优、韩韶禧和李洙赫在拍摄Kakao Page广告，三位「漫撕男女」合体，引发广大讨论。更有人表示：「就用这个组合去拍电视剧吧！」等了将近半年，终於陆续开始宣传，原来他们一起拍摄网漫《恶女是悬丝木偶》的广告！

网漫《恶女是悬丝木偶》剧情描述被杀害的女主角以「迦耶娜」的身分醒来后，为摆脱弟弟「雷帝普」的阴谋、守护皇权，与自己深爱的「棋德瑞」成爲政治伙伴，并展开致命的罗曼史。车银优为「棋德瑞」、韩韶禧为「迦耶娜」、李洙赫为「雷帝普」，角色从2D变为3D，华丽的外表令人移不开眼。

不过，也有网友表示，总觉得李洙赫（1988年生）和车银优（1997年生）的角色要交换过来，怎么看都觉得车银优比较像韩韶禧（1994年生）的弟弟；海报风格也被诟病，明明是大公司推出的广告，居然有种浓浓的PS感，应该可以更好。而三位艺人拍摄的广告影片将於下月（10月）7日公开。

另外，车银优还曾演唱《恶女是悬丝木偶》的OST《Focus on me》，并为其拍摄MV。

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