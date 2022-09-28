《凍死的愛》人物海報與劇照大全！李多熙&崔始源吃雞爪場面最可愛，前男友出現最緊張

始源表情驟變也太可怕了吧～還是雞爪手手可愛^^

李多熙與崔始源主演的愛情劇《凍死的愛》將在下週首播，官方陸陸續續釋出了兩款人物海報，以及多款包含配角在內的劇照。

《凍死的愛》講述一對20年異性好友，以戀愛真人秀（或稱戀愛綜藝、戀綜）製作人（PD）與出演者的身分相遇後，意外對彼此有了感覺的戀愛故事。導演為執導《一起吃飯吧》二三季以及《獨酒男女》的崔奎植，編劇為《很便宜，千里馬超市》金率智。



李多熙飾演資歷10的年電視台綜藝局PD「具夏天」，工作和戀愛完全扯不上邊，卻製作了狗血戀綜《愛情的王國》；崔始源飾演對工作與戀愛都很淡然的整形外科醫師「朴在勳」，卻出演了戀綜《愛情的王國》。



具夏天與朴在勳是從高中就熟識的知己，某天突然對彼此動心了！？除了劇照呈現兩人共享雞爪的俏皮模樣外，個別的人物海報中，兩個人撐著或抱著對方在畫面的電視機，各有所思擺著POSE，最顯眼的就是那句：「你……心動了？」



其他已公開的劇照中，則透露了各自的交友關係。具夏天執導的《愛情的王國》還有一位主PD姜彩莉（曹秀香 飾），兩個人雖然是大學同屆也是綜藝局同期同事，但10年後的際遇卻截然不同，在工作與戀愛上都展開了心理戰。



朴在勳和韓智妍（李珠妍 飾）吃著烤肉相親，兩個人眼睛都很有戲，彷彿在警界對方似的，到了咖啡廳倒反轉了緊張氛圍笑得很自在；具夏天和一名年下男John（朴延宇 飾）曖昧中，男方開著跑車接送，夏天精心打扮對著John展開攻勢。



最緊張的場面，可能是具夏天的前男友「金仁宇」（宋鍾鎬 飾）突然來訪了。這天是夏天生日，夏天打扮好出門卻撞見金仁宇帶著蛋糕與鮮花出現，朴在勳遠遠的看見了這一切，表情不是很愉悅。



除了以上助演演員曹秀香、李珠妍、朴延宇、宋鍾鎬劇中形象公開外，AB6IX李大輝亦公開。李大輝飾演綜藝局新人PD「金尚佑」，完全是天生的助理PD，是具夏天可靠的助手，是能靠速處理事情的萬能角色，不過也有被夏天責罵的時刻。



《凍死的戀愛》將於10月5日週三晚間9點於ENA首播，隨著海報劇照漸漸公開，是否增添了你對它的期待度呢？

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