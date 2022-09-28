[無雷]《樂透大作戰》南北韓比《機密同盟》更真心的合作！劇情看似荒謬卻不失真情

將於9月30日上映的爆笑喜劇《樂透大作戰》，描述一張跟著長官的轎車飛來南韓前線的樂透彩券，被南韓兵長撿到並發現對中了57億元的高額彩金，卻一個不小心又飄向北方，到了北韓士兵手中。彩券沒有名字，兩方都不願意退讓，到底最後該怎麼和平解決呢？

為了讓自己看起來更無辜更好笑，刻意增肥演出的高庚杓，就是最先撿到並發現中了頭獎的人。雖然中獎這種事情本來就是越少人知道越好，但因為彩券飛到北方，他也不得不讓長官協助他來想辦法。對於北韓來說那張樂透，若不能領取彩金就跟廢紙沒有兩樣，所以必須歸還給南韓人去領取，但對於雙方誰分得多少百分比，而又如何相信對方真的會守信分給對方應有的比例？



片中的長官想出了妙招，來確保雙方能夠順利進行合約，而高庚杓、李伊庚、郭東延等人也都各自面對許多突如其來的意外狀況，片中除了單一反派之外，其餘的所有角色不分南北，個性都是極其善良，在任務中還意外發揮了自己的特長，贏得長官稱讚！劇情發展令人始料未及，除了如何分配如何守約是一大重點以外，中了頭彩之後如何真正領到彩金？想不到這對於在前線無法休假出營的南韓士兵也是一大難題！



動作電影《機密同盟》雖然也敘述著南北韓警察的合作，但片中南北雙方的長官仍有各自的目的，只是目標一致才短暫配合。而《樂透大作戰》則不同，呈現南北韓兩方的士兵，即使一開始有些敵意，但確認合作模式之後卻是非常真心地投入，過程中也願意犧牲個人的利益，只為達到最終目標。雙方的長官也配合得天衣無縫，讓過程相當驚險刺激但又充滿趣味。



最終結局的安排也相當出人意表，包含彩金獎落誰家，是否依照之前所計畫的比例分配了呢？期盼著南北統一的想法似乎一直存在於韓國人的腦海中，雖然目前處於停戰階段，但影片的最後仍傳達出雙方各自釋出善意的訊息。《樂透大作戰》是一部令人不斷開懷大笑的作品，從天而降的彩金會令人感到人生充滿希望！9月30日全台上映。



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