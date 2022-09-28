[无雷]《乐透大作战》南北韩比《机密同盟》更真心的合作！剧情看似荒谬却不失真情

将於9月30日上映的爆笑喜剧《乐透大作战》，描述一张跟著长官的轿车飞来南韩前线的乐透彩券，被南韩兵长捡到并发现对中了57亿元的高额彩金，却一个不小心又飘向北方，到了北韩士兵手中。彩券没有名字，两方都不愿意退让，到底最后该怎么和平解决呢？

为了让自己看起来更无辜更好笑，刻意增肥演出的高庚杓，就是最先捡到并发现中了头奖的人。虽然中奖这种事情本来就是越少人知道越好，但因为彩券飞到北方，他也不得不让长官协助他来想办法。对於北韩来说那张乐透，若不能领取彩金就跟废纸没有两样，所以必须归还给南韩人去领取，但对於双方谁分得多少百分比，而又如何相信对方真的会守信分给对方应有的比例？



片中的长官想出了妙招，来确保双方能够顺利进行合约，而高庚杓、李伊庚、郭东延等人也都各自面对许多突如其来的意外状况，片中除了单一反派之外，其余的所有角色不分南北，个性都是极其善良，在任务中还意外发挥了自己的特长，赢得长官称赞！剧情发展令人始料未及，除了如何分配如何守约是一大重点以外，中了头彩之后如何真正领到彩金？想不到这对於在前线无法休假出营的南韩士兵也是一大难题！



动作电影《机密同盟》虽然也叙述著南北韩警察的合作，但片中南北双方的长官仍有各自的目的，只是目标一致才短暂配合。而《乐透大作战》则不同，呈现南北韩两方的士兵，即使一开始有些敌意，但确认合作模式之后却是非常真心地投入，过程中也愿意牺牲个人的利益，只为达到最终目标。双方的长官也配合得天衣无缝，让过程相当惊险刺激但又充满趣味。



最终结局的安排也相当出人意表，包含彩金奖落谁家，是否依照之前所计画的比例分配了呢？期盼著南北统一的想法似乎一直存在於韩国人的脑海中，虽然目前处於停战阶段，但影片的最后仍传达出双方各自释出善意的讯息。《乐透大作战》是一部令人不断开怀大笑的作品，从天而降的彩金会令人感到人生充满希望！9月30日全台上映。



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