BTS柾國成為展覽「藝術品」：以他為題的畫像在孟加拉的國家文化中心展出！

短髮跟長髮都是完美的造型呢．．．可以投兩票嗎？

最近BTS忙內柾國成為藝術謬思，他的畫像在孟加拉的國家文化中心展出了！毫無疑問的成為展覽最大焦點。一張描繪柾國軟萌托腮的樣子，而另一幅則是呈現歐洲古典皇室的堂皇模樣。現場吸引許多群眾搶拍畫像，看來大家都有一顆熱愛藝術的心XD



畫中的中長髮柾國讓人想起前陣子剪了頭髮，成為大家瘋狂討論的話題，究竟長髮和短髮哪個造型好看呢？



前段時間柾國曾經在粉絲見面會上徵詢了大家的同意，開始執行了長髮計畫。當時帶點微捲度的髮型，甩頭撥髮的瞬間有種成熟男人的專屬魅惑，讓眾人都看呆了。尤其黑髮色又更有神秘感。不過那時也有激進粉絲前往機場大喊要柾國剪頭髮清掉刺青，踰矩的行為引起廣大撻伐。但柾國還是留下了許多中長髮照給大家，私心覺得最棒的是這張髮絲因汗水而微濕的感覺，忙內轉變成超欲的歐巴～讓不少人瘋狂，瞬間覺得活著看到這幕真美好。



後來一刀剪去頭髮的柾國，還特地在社群和大家宣告。簡單清爽的直髮，讓他的五官更加顯露出來，大家當時還說長這麼帥就是要露出漂亮的臉啊XD清新的造型看起來更減齡，說是高中生也不為過。



一戰成名的短髮就屬這張，也是短髮派最念念不忘的造型，配上眉環看起來壞的好帥啊！



不管短髮長髮都長在小編的審美之上了！

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