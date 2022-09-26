從李棟旭到清潭洞夫婦，韓記者深度分析大叔藝人受年輕女性青睞的真正原因！

令人著迷的不僅是帥氣的外表，更是在當下韓國社會中格外可貴的品格啊！

最近李棟旭的付費聊天金句、鄭雨盛和李政宰拒絕年輕粉絲求愛的事跡屢屢引起關注，金南佶、孫錫久、朴喜洵等也受到很多喜愛。 這幾位演員大多四十出頭、甚至超過五十歲，但在十幾、二十幾歲的女性中間卻人氣大發。 不過這一次與以往的「大叔熱風」有所不同，甚至可說是截然相反。

最近一位韓國記者對此作出分析，認為之前的「大叔熱風」是社會把大叔塞給年輕女性。 因為韓國的傳統習俗中，老夫少妻配是值得肯定的組合，娶到年輕老婆還會被稱讚是「能力者」。 因此很多影視作品把大叔描述成魅力猶存、「越老越香的紅酒」，而女人則被看做「聖誕蛋糕」，過了25歲就失去價值。 例如《鬼怪》爆紅就讓一部份男性產生自己是孔劉的錯覺，試圖去追求年輕女性。



記者認為背後原因有二：一是家長製文化對男女年齡賦予不同價值，二是韓國文化認為「女性越年輕越有商品價值，比起保障兒童和青少年的安全，更重視榨取其性價值的權利」。

但這次大叔熱潮截然相反，主動權回到了女性手裡：她們在大叔藝人身上發現了很多年輕男藝人和現實男青年所不具備的品格。 這些大叔演員們與近幾年流行的「暖男、醜帥」小鮮肉們不同，擁有傳統美男的深邃輪廓，而且一直維持優秀的自我管理，但外形只是一方面，更重要的是他們主動、堅持與年輕女性劃清界限。



有韓國生活經驗的女生大概都遇到過類似狀況：對方明明比自己大很多、足以叫爸爸，卻硬要叫他「歐巴」。 而這些大叔演員們截然相反：鄭雨盛對年輕粉絲發出「求婚禁止令」，李棟旭在聊天app中勸大家叫他「叔叔、舅舅」，李政宰則在拍攝電影《HUNT》時主動要求刪除與高允貞飾演的女大學生之間的感情戲份。

記者認為這是一種悖論：正因為大叔拒絕年輕女性的求愛才格外被喜愛，而萬一他表示接受？ 立即形象幻滅而遭到淘汰。



這一點跟近幾年流行的「無害男性」一脈相承。 近年來韓國社會中戀人之間的暴力、威脅、非法偷拍等新聞屢見不鮮，例如上週「地鐵新堂站殺人事件」（女職員拒絕男同事求愛後遭殺害）、消防員拯救輕生女子後誘引性侵事件等等，有時單是一個早上就有6個女性受害案件被報道。



韓國女性逐漸對異性產生恐懼心理，以往流行的「霸道總裁」已不再吃香，如今受歡迎的是能提供陪伴與幫助的男生，典型例子就是《非常律師禹英禑》的李濬浩、《社內相親》的車成勳、《請回答1988》的阿澤、《經常請吃飯的漂亮姐姐》的徐俊熙等等。



記者總結道，2022年的「大叔熱風」精髓在於「即便上年紀仍具有最基本的分辨能力，不會把年輕女生視作性對象」，反映了她們對「安全的戀愛對象」的渴望。

這篇報道受到韓網友（尤其女星網友）一致盛讚，認為每一句都說出心聲，紛紛留言力挺：「如果大叔因為被年輕女生喜歡而心動的話，真的會無語kkk」、「『比起兒童青少年的安全權利更重視榨取其性價值的權利』，哇完全是我想說的」、「只是想要一個有基本常識，不因為我對他笑就進行告白攻擊的人而已啊」、「現實中應該也有這樣的獨角獸，但尋找起來太危險了，還是追星吧」 。



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