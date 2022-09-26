从李栋旭到清潭洞夫妇，韩记者深度分析大叔艺人受年轻女性青睐的真正原因！

令人著迷的不仅是帅气的外表，更是在当下韩国社会中格外可贵的品格啊！

最近李栋旭的付费聊天金句、郑雨盛和李政宰拒绝年轻粉丝求爱的事迹屡屡引起关注，金南佶、孙锡久、朴喜洵等也受到很多喜爱。 这几位演员大多四十出头、甚至超过五十岁，但在十几、二十几岁的女性中间却人气大发。 不过这一次与以往的「大叔热风」有所不同，甚至可说是截然相反。

最近一位韩国记者对此作出分析，认为之前的「大叔热风」是社会把大叔塞给年轻女性。 因为韩国的传统习俗中，老夫少妻配是值得肯定的组合，娶到年轻老婆还会被称赞是「能力者」。 因此很多影视作品把大叔描述成魅力犹存、「越老越香的红酒」，而女人则被看做「圣诞蛋糕」，过了25岁就失去价值。 例如《鬼怪》爆红就让一部份男性产生自己是孔刘的错觉，试图去追求年轻女性。



记者认为背后原因有二：一是家长制文化对男女年龄赋予不同价值，二是韩国文化认为「女性越年轻越有商品价值，比起保障儿童和青少年的安全，更重视榨取其性价值的权利」。

但这次大叔热潮截然相反，主动权回到了女性手里：她们在大叔艺人身上发现了很多年轻男艺人和现实男青年所不具备的品格。 这些大叔演员们与近几年流行的「暖男、丑帅」小鲜肉们不同，拥有传统美男的深邃轮廓，而且一直维持优秀的自我管理，但外形只是一方面，更重要的是他们主动、坚持与年轻女性划清界限。



有韩国生活经验的女生大概都遇到过类似状况：对方明明比自己大很多、足以叫爸爸，却硬要叫他「欧巴」。 而这些大叔演员们截然相反：郑雨盛对年轻粉丝发出「求婚禁止令」，李栋旭在聊天app中劝大家叫他「叔叔、舅舅」，李政宰则在拍摄电影《HUNT》时主动要求删除与高允贞饰演的女大学生之间的感情戏份。

记者认为这是一种悖论：正因为大叔拒绝年轻女性的求爱才格外被喜爱，而万一他表示接受？ 立即形象幻灭而遭到淘汰。



这一点跟近几年流行的「无害男性」一脉相承。 近年来韩国社会中恋人之间的暴力、威胁、非法偷拍等新闻屡见不鲜，例如上周「地铁新堂站杀人事件」（女职员拒绝男同事求爱后遭杀害）、消防员拯救轻生女子后诱引性侵事件等等，有时单是一个早上就有6个女性受害案件被报道。



韩国女性逐渐对异性产生恐惧心理，以往流行的「霸道总裁」已不再吃香，如今受欢迎的是能提供陪伴与帮助的男生，典型例子就是《非常律师禹英禑》的李浚浩、《社内相亲》的车成勋、《请回答1988》的阿泽、《经常请吃饭的漂亮姐姐》的徐俊熙等等。



记者总结道，2022年的「大叔热风」精髓在於「即便上年纪仍具有最基本的分辨能力，不会把年轻女生视作性对象」，反映了她们对「安全的恋爱对象」的渴望。

这篇报道受到韩网友（尤其女星网友）一致盛赞，认为每一句都说出心声，纷纷留言力挺：「如果大叔因为被年轻女生喜欢而心动的话，真的会无语kkk」、「『比起儿童青少年的安全权利更重视榨取其性价值的权利』，哇完全是我想说的」、「只是想要一个有基本常识，不因为我对他笑就进行告白攻击的人而已啊」、「现实中应该也有这样的独角兽，但寻找起来太危险了，还是追星吧」 。



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