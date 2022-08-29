鄭雨盛被小30歲粉絲求婚，躺地拒絕後鄭重發禁令：「這是不被允許的愛！」

鄭雨盛近日積極為新片《獵首密令》（HUNT）做宣傳，15日參加觀眾見面活動時意外遇到粉絲「求婚」。 一名粉絲準備了獨特但手幅，寫著：「30年差距連宮合都不用算」（意指非常合拍），鄭雨盛看到後表示：「不可以！我會和妳合照，但不要這樣。」

粉絲拿來提前準備的花束走上台，鄭雨盛立即擺手：「不可以求婚！」但粉絲十分堅持、直接單膝下跪，鄭雨盛也急了，躺在地上用全身表達拒絕：「走開！我不會收的！」不過終究不忍忽視粉絲的心意，掙扎一番後收下了花束。



「求婚」影片可點這裡前往觀看~

還有一名粉絲直接穿婚紗出現，接力對鄭雨盛展開花式求婚XD



終於，鄭雨盛昨天通過所屬社IG公開影片，正式下達「求婚禁止令」：「我又被求婚了。 大家... 不可以求婚！蒙受損失的是大家！不可以！這是被禁止的愛！」態度十分堅定XD



網友：「明知如此還讓人心動？」 、「請讓我蒙受損失，我最喜歡損失」、「愛鄭雨盛怎麼會有損失？ 明明賺到了」、「是歐巴先求婚的，我們只是答應而已」、「鄭雨盛好可愛，值得為他穿一次婚紗XD」、「禁忌的愛才最甘甜」。

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