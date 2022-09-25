【分集劇情】《小女子》仁珠誓要查清姑婆被害真相，唯一線索竟與道日有關！「被關閉的房間」令人不寒而栗（ep.7）

tvN新劇《小女子》改編自同名小說，講述貧窮但感情融洽的三姊妹，以各自方式對抗韓國最有錢有勢家族的故事。 第7集裡，仁珠和仁京合作調查姑婆之死與情蘭會的關係，仁惠則在另一個地方挖掘元尚雅童年的秘密。

*以下內容包含《小女子》第7集關鍵劇情！



沒有門的房間

仁珠因痛失姑婆而心碎，尚雅安慰她說，姑婆曾在尚雅無法接受媽媽去世時讓她把這份記憶關進一個房間，等到能面對時才打開，但她一直沒有打開。 仁珠表示自己不同，她一定要查出姑婆究竟被誰所殺，並初步將目標鎖定為姑婆的管家。



仁惠和孝璘翻找閣樓裡的舊物，發現尚雅小時候的很多照片都被挖去一個人。 兩人找到尚雅年輕時做的娃娃屋，裡面的場景跟花英去世時極為相似，尚雅在筆記本上寫道：「我把自己鎖在房間裡，絕對不能離開這個房間。」



舞台與演員

仁京發現情蘭會的12名成員曾在同一時間參加越戰、住進同一個醫院，其中標記為「失蹤」的崔熙材正是崔道日的父親。 崔熙材的妻子安筱英因殺人正在坐牢，仁京認為真兇是朴載相的父親朴逸復，安筱英只是劇本按照表演的演員。 兩人循著安筱英的指引找到崔熙材，仁京故意被狗咬進入崔家，宗浩則趁機用錄影眼鏡記錄屋中線索。



失蹤的自然人

仁珠將崔熙材所在地告訴崔道日，表示她依舊信任道日，希望和他一起向朴載相復仇，道日也把管家的資料交給仁珠。 道日去父那邊拿回兇案證物榔頭，轉頭對朴載相表忠心、請他隨意處置父親。 不過崔熙材已有準備，朴載相派來的殺手被他佈置的炸彈團滅。 朴載相命令道日除掉仁珠以證明自己的忠誠，道日似乎心生猶豫。



生日禮物

仁惠目睹尚雅與朴載相爭吵後遭幽禁，朴載相表示他要徹底摧毀舊勢力、建立自己的新勢力，暗示仁惠選邊站。 仁惠記得今天是仁珠的生日，送給她獨特的生日禮物：仁惠和孝璘一起埋起來的行車記錄影片！



立即去新加坡！

道日接獲殺死仁珠的任務，給仁珠看一則提到國際蘭花協會和吳仁珠的新聞，附圖的「仁珠」腳踝上竟有蘭花刺青，難道是花英沒有死？ 道日表示要立即前往新加坡進行確認，仁珠決定一同出發！



下集預告裡，崔熙材打算在眾目睽睽之下殺死朴載相，仁京勸阻他，表示用新聞報道也能做到。 仁珠發現還有一個跟她長得一模一樣的人，道日忠告她：除了現金和槍，誰都不要相信。 有人猜花英沒有死、而是整形成仁珠的模樣生活在新加坡，所以下集會看到金高銀一人分飾兩角嗎？ 期待啊！



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞