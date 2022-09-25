【分集剧情】《小女子》仁珠誓要查清姑婆被害真相，唯一线索竟与道日有关！「被关闭的房间」令人不寒而栗（ep.7）

tvN新剧《小女子》改编自同名小说，讲述贫穷但感情融洽的三姊妹，以各自方式对抗韩国最有钱有势家族的故事。 第7集里，仁珠和仁京合作调查姑婆之死与情兰会的关系，仁惠则在另一个地方挖掘元尚雅童年的秘密。

*以下内容包含《小女子》第7集关键剧情！



没有门的房间

仁珠因痛失姑婆而心碎，尚雅安慰她说，姑婆曾在尚雅无法接受妈妈去世时让她把这份记忆关进一个房间，等到能面对时才打开，但她一直没有打开。 仁珠表示自己不同，她一定要查出姑婆究竟被谁所杀，并初步将目标锁定为姑婆的管家。



仁惠和孝璘翻找阁楼里的旧物，发现尚雅小时候的很多照片都被挖去一个人。 两人找到尚雅年轻时做的娃娃屋，里面的场景跟花英去世时极为相似，尚雅在笔记本上写道：「我把自己锁在房间里，绝对不能离开这个房间。」



舞台与演员

仁京发现情兰会的12名成员曾在同一时间参加越战、住进同一个医院，其中标记为「失踪」的崔熙材正是崔道日的父亲。 崔熙材的妻子安筱英因杀人正在坐牢，仁京认为真凶是朴载相的父亲朴逸复，安筱英只是剧本按照表演的演员。 两人循著安筱英的指引找到崔熙材，仁京故意被狗咬进入崔家，宗浩则趁机用录影眼镜记录屋中线索。



失踪的自然人

仁珠将崔熙材所在地告诉崔道日，表示她依旧信任道日，希望和他一起向朴载相复仇，道日也把管家的资料交给仁珠。 道日去父那边拿回凶案证物榔头，转头对朴载相表忠心、请他随意处置父亲。 不过崔熙材已有准备，朴载相派来的杀手被他布置的炸弹团灭。 朴载相命令道日除掉仁珠以证明自己的忠诚，道日似乎心生犹豫。



生日礼物

仁惠目睹尚雅与朴载相争吵后遭幽禁，朴载相表示他要彻底摧毁旧势力、建立自己的新势力，暗示仁惠选边站。 仁惠记得今天是仁珠的生日，送给她独特的生日礼物：仁惠和孝璘一起埋起来的行车记录影片！



立即去新加坡！

道日接获杀死仁珠的任务，给仁珠看一则提到国际兰花协会和吴仁珠的新闻，附图的「仁珠」脚踝上竟有兰花刺青，难道是花英没有死？ 道日表示要立即前往新加坡进行确认，仁珠决定一同出发！



下集预告里，崔熙材打算在众目睽睽之下杀死朴载相，仁京劝阻他，表示用新闻报道也能做到。 仁珠发现还有一个跟她长得一模一样的人，道日忠告她：除了现金和枪，谁都不要相信。 有人猜花英没有死、而是整形成仁珠的模样生活在新加坡，所以下集会看到金高银一人分饰两角吗？ 期待啊！



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻