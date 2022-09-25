最近奪下女演員獎的Jisoo沉浸在Hello Kitty懷抱中，心心念念的只有她

誰能勝過Jisoo的四次元魂？

最近「首爾國際電視節2022」頒發的韓流電視劇最佳女演員獎，由作品《雪降花》的女主角Jisoo獲得。作為BLACKPINK成員，Jisoo第一次擔綱戲劇主演就獲得肯定，她謙虛的表示「非常榮幸」。但其實對Jisoo來說還有一件最重要的事－跟Hello Kitty見面。



Blink最清楚Jisoo對Hello Kitty的熱愛程度，不只手機殼等身邊的配件，連出席VMA時都被發現指甲是Kitty造型！還曾以此為主題拍攝了畫報。在洛杉磯有行程空檔的她，去了Universal Studios環球主題樂園和最愛的Kitty相會，興奮到在Instagram連發數篇文紀念，結果還得到Kitty的回覆！Jisoo完成了每個女孩的夢想～



作為 BLACKPINK裡的大姊，Jisoo 總是成熟的照顧成員，但一顆熱愛四次元的真心是掩蓋不住的，一有空檔時間就會打開遊戲，同款手遊甚至可以持續玩好幾年，是個黏著度超高的玩家，妥妥是個四次元人類，連團員都認證Jisoo玩遊戲的程度已經是電玩高手，最後還一起聯手打game，遊戲不找她做評測太可惜。



檯面上雖然身兼許多知名品牌大使，連Dior品牌CEO Pietro Beccari都公開表示若Jisoo與YG解約就會簽下她，在人人吹捧的精緻的外表下，暗暗藏著宅宅魂，Jisoo人生好像漫畫一樣精彩又令人意想不到！



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