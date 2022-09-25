「雙千萬」電影《與神同行》將製作成電視劇！主人公是「律師陳季函」而非河正宇飾演的「陰間使者江林」

改編自同名網漫的電影《與神同行》，第1、2集締造亮眼成績，在韓觀影人次均達千萬以上。製作人元東淵表示將拍攝《與神同行》電視劇版，並公開與電影版本不同之處。





電影《與神同行》上、下兩集分別在2017年、2018年上映，並掀起一股旋風。由河正宇、朱智勛、金香起、車太鉉、李政宰、金東旭、都敬秀（EXO D.O.）、馬東石等出演，票房與話題在當時可謂「兩把抓」。

製作人元東淵在採訪中透露，10年前他購買《與神同行》的版權時，就一起購買電視劇的版權。如果電影是「減法美學」，那電視劇就是「加法美學」。《與神同行》龐大的世界觀只通過兩小時的電影展現，其實蠻可惜的。

他還提到，有不少原作粉絲將「陳季函」從電影裡去掉感到不滿，所以電視劇版本會以陳季函律師作為主人公出現，並加上反派角色，故事大綱為陳季函律師驅逐反派，與別人展開合作的故事，與電影版本完全不同。電視劇版本預計通過OTT或電視臺與OTT同步播出。



其實在電影《與神同行2》結尾有個「彩蛋」：閻羅王（李政宰 飾）問即將投胎轉世的金秀鴻（金東旭 飾）要不要和他一起工作。如果直接用韓文翻譯過來，是詢問對方：「要不要一起做些珍奇的事情？」而「珍奇」與「季函」同音，讓觀眾們紛紛討論，立志要當法官卻考八次才通過初試的他，未來或許會以「陳季函律師」在延伸作品中出現。至於電視劇怎麼改，選角怎麼選，讓我們靜待官方的消息。

Hui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞