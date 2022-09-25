陆星材《人生胜利组》收视率再涨2%！前有《千元律师》、后有《小女子》，能否成为「黑马剧」备受关注

网友：「本来没什么关注《人生胜利组》，却发现每位演员都表现得很好！」

因为有金土剧（周五、六）和周末剧（周六、日）的档期，所以周六夜晚目前有5部迷你剧播出。本周有三部新剧首播，收视率排名也有所变化。

▲TOP 1：《千元律师》

由南宫珉等主演，首播收视率为8.1%，直接刷新今年（2022年）SBS金土剧的最高收视率。因为前作《今日的网漫》收视率十分低迷，不少网友们称赞男主角的号召力。昨日（24日）播出第2集，收视率再涨达8.5%，目前为周六冠军。

▲TOP 2：《人生胜利组》

由陆星材等主演，首播收视率为5.4%顺利启航，这是男主角退伍后首部回归小萤幕的作品。网友们表示剧情节奏快、好奇后续发展等。昨晚播出的第2集大涨2个百分点达7.4%，或许有望成为今年的「黑马剧」之一，备受期待。

▲TOP 3：《小女子》

由金高银等主演，首播后收视率便起起伏伏，就是一部「取向分明」的电视剧，喜欢的人会很喜欢、不喜欢的人就是不喜欢。昨晚播出的第7集收视率为6.0%，相较於上周播出的第6集下跌2.3%。

▲TOP 4：《BLIND》

由玉泽演等主演，上周首播，昨晚收视率微微上升0.1个百分点来到2.5%。这是一部犯罪悬疑剧，剧情反转又烧脑，虽然在tvN播出，但有OCN式的惊悚感。

▲TOP 5：《The Empire：法之帝国》

由金宣儿等主演，昨晚首播，收视率为2.3%。剧情描述在法律筑起的铜墙铁壁中，坚守著欲望及伪善的生活，这些人物不为人知的秘密即将曝光，使其陷入丑闻风暴。

Hui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻