《今日的網漫》終映金世正前往美國參加活動並分享多張旅遊照！下部作品有望以《驅魔麵館2》回歸小螢幕

看了金世正和米奇、米妮的合照…真的好想出國玩啊！

金世正今年（2022年）在SBS有兩部作品，分別為《社內相親》和《今日的網漫》，可謂行程滿檔。在《今日的網漫》終映後，她回歸歌手的身分前往美國參加南加州大學（簡稱USC）舉行的「K-POP FESTA」活動，並迎來短暫的休息時間。

















金世正於個人Instagram分享多張旅遊照，頭戴米老鼠髮箍的她笑得相當甜美，還和米奇、米妮合照，感受到金世正的童心。因為疫情的關係，海外旅遊似乎是很遙遠的事情了。不少網友們表示：「看到這些照片真的好想出國玩啊！」













另一組照片的金世正則換上不同的服裝，吃著美食的模樣看起來非常幸福。

而金世正的下部作品有望以《驅魔麵館2》回歸小螢幕，目前正在積極討論中。該部電視劇改編自同名網漫，描述惡鬼獵人組織「Counter」偽裝成麵店「姐姐的麵館」的店員，打擊從死後世界來到地球追求永生的惡鬼的故事。2020年播出時最高收視率達11.0%，受到大眾喜愛，由趙炳圭、金世正、柳俊相、廉惠蘭等合作。金世正在《驅魔麵館》飾演「都哈娜」，以「Counter界」的人間雷達活躍。

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