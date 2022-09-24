昨晚兩部新劇首播！《千元律師》以8.1%刷新今年SBS金土劇最高收視率，《人生勝利組》以5.4%順利啟航、陸星材被讚「演技很好值得追」

南宮珉的號召力直接把前作的低迷收視率救起來；陸星材退伍後首部回歸小螢幕的作品就被網友們狂讚：「要顏值有顏值、要演技有演技！」

昨晚（23日）有兩部金土劇（週五、六）首播，並引起劇迷們討論。韓國本土分別通過SBS和MBC兩家電視台播出，海外劇迷則可以通過Disney+收看哦！一起追起來～

▲SBS《千元律師》：

劇情描述委託費僅收一千韓元（兌換為新臺幣約22、23元，兌換為港幣約5、6元），但實力卻非常強的「千元律師」千智勳，與有錢的不法之徒、身價不斐的律師們對抗的痛快法庭劇。

首播收視率為8.1%，直接刷新今年（2022年）SBS金土劇的最高收視率。因為前作《今日的網漫》收視率十分低迷，不少網友們稱讚男主角南宮珉的號召力。日後能否維持住這樣的好成績則要繼續觀察，因為另外一部新劇來勢洶洶！

▲MBC《人生勝利組》：

改編自同名網漫，描述土湯匙出身的少年「李承天」，偶然和在路邊擺攤的神秘老婆婆用三萬韓元購買能夠交換父母的金湯匙，用它到出身富裕的好友「黃泰勇」家中吃三次飯，與其交換身分，成為後天金湯匙的人生冒險故事。

首播收視率為5.4%順利啟航，這是男主角陸星材退伍後首部回歸小螢幕的作品。網友們表示劇情節奏快、好奇後續發展，陸星材則是「要顏值有顏值、要演技有演技」，崔元英的人設很有意思等。

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