《今日的网漫》终映金世正前往美国参加活动并分享多张旅游照！下部作品有望以《驱魔面馆2》回归小萤幕

看了金世正和米奇、米妮的合照…真的好想出国玩啊！

金世正今年（2022年）在SBS有两部作品，分别为《社内相亲》和《今日的网漫》，可谓行程满档。在《今日的网漫》终映后，她回归歌手的身分前往美国参加南加州大学（简称USC）举行的「K-POP FESTA」活动，并迎来短暂的休息时间。

















金世正於个人Instagram分享多张旅游照，头戴米老鼠发箍的她笑得相当甜美，还和米奇、米妮合照，感受到金世正的童心。因为疫情的关系，海外旅游似乎是很遥远的事情了。不少网友们表示：「看到这些照片真的好想出国玩啊！」













另一组照片的金世正则换上不同的服装，吃著美食的模样看起来非常幸福。

而金世正的下部作品有望以《驱魔面馆2》回归小萤幕，目前正在积极讨论中。该部电视剧改编自同名网漫，描述恶鬼猎人组织「Counter」伪装成面店「姐姐的面馆」的店员，打击从死后世界来到地球追求永生的恶鬼的故事。2020年播出时最高收视率达11.0%，受到大众喜爱，由赵炳圭、金世正、柳俊相、廉惠兰等合作。金世正在《驱魔面馆》饰演「都哈娜」，以「Counter界」的人间雷达活跃。

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