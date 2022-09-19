《凍死的愛》首支預告與雙人海報來啦！崔始源再度喜劇登場，搞笑對李多熙大搖屁股XD

就愛看崔始源這樣XDD

ENA最新電視劇《凍死的愛》主題搭上了最近相當受歡迎的戀愛真人秀，由李多熙與崔始源主演，目前已釋出一支預告與雙人主海報，讓觀眾期待度直線上升！

《凍死的愛》講述一對20年異性好友，以戀愛真人秀（或稱戀愛綜藝、戀綜）PD與出演者的身分相遇後，意外對彼此有了感覺的戀愛故事。導演為執導《一起吃飯吧》二三季以及《獨酒男女》的崔奎植，編劇為《很便宜，千里馬超市》金率智。

李多熙在劇中飾演女主角，狗血戀綜PD「具夏天」，崔始源飾演男主角，出演戀綜的整形外科醫師「朴在勳」。先前的海報有趣的呈現兩人在電視機裡的倒影，只是吃著餅乾、喝著飲料，但由於只見嘴部表情，兩人看起來都「另有心思」。



新一張海報終於公開男女主角廬山真面目，兩個人身為多年好友共處凌亂的客廳，雙方的距離與表情卻顯得不太自在，特別是李多熙的神情。有趣的是，海報上頭寫著「其實很想要」，似乎呼應了劇名「凍死的愛」，兩人已凍死的戀愛細胞是否蠢蠢欲動展開復活呢？



預告更明白的告訴觀眾「這就是喜劇」，李多熙興奮的收到曖昧對象的邀約，正在猶豫要不要主動出擊，崔始源卻大潑冷水：「妳直接撲上去也不可能，賭200萬元！」



最後一幕李多熙灰頭土臉，遠方崔始源不曉得是要逗她開心還是想挑釁她，當場背對著跳起舞來大搖屁股XD。



▼預告片



欣賞完海報及預告，網友們都對《凍死的愛》表示很期待呢！尤其崔始源又要演擅長(?)的喜劇內容。《凍死的愛》將在10月5日晚間9點於ENA首播。

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