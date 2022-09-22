【分集劇情】《說出你的願望》僑萊父親露出真面目，俊京的可怕計劃越來越近了！（ep.13）

KBS水木劇《說出你的願望》講述人生陷於痛苦的青年在臨終關懷醫院幫人實現願望的故事，第13集裡僑萊拒絕與父親相認，泰植和在醫院遇到俊京，她的態度變化令人意外。

*以下內容包含《說出你的願望》第13集關鍵劇情！



尹基春痛改前非？

尹基春對僑萊表現出善意和歉疚，但僑萊無法接受20多年未見的父親突然出現。 其實尹基春只是表面上裝作悔改，背地裡盤算的是害死僑萊、將他的巨額財產佔為己有。



楊醫生發現尹基春已醒來，但迫於威脅無法公開，只能委婉地向僑萊透露說尹基春的傷不至於讓他性情轉變，僑萊心領神會。



俊京的變化

泰植剛好和俊京住進同間醫院。 俊京因為泰植阻止她抽煙、跟她講道理而稱他是「老頑固」，但看到泰植因治療痛苦不已時，仍著急地主動找人幫忙。 泰植發現俊京雖然表面頹廢嘴硬，其實也有善良、關心別人的一面。



錫俊下定決心

錫俊因為遲遲沒把僑萊交給社長而被暴揍，被逼到絕路的他想起當年父母燒炭令他成為孤兒，一把火燒了社長的公司。 錫俊發簡訊給俊京說「在天上相見吧」，似乎打算和俊京、僑萊同歸於盡。



下集預告裡，尹基春對秀護士說「妳被選為第二個犧牲者」。 僑萊失聲痛哭、希望到此為止，尹基春陰險地說：「現在才是開始。」《說出你的願望》香港由黃Viu煲劇平臺更新，臺灣由遠傳friDay影音獨家跟播。



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