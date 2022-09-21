[分集劇情]《依法相愛吧》李世榮獻吻直球告白慘遭拒絕！傲嬌李昇基說不愛卻又討抱抱（EP5）

[有雷]《依法相愛吧》上集直接上演了李世榮直接獻吻李昇基，讓大家覺得即將迎來兩人戀情的正式開啟，沒想到李昇基心中雖然暗戀李世榮多年卻不知如何接受這告白，反倒說出「對妳沒感覺」拒絕了李世榮。但私下卻為她去找都韓建設出氣，打了幾場架回來討抱抱，李昇基能真實面對內心嗎？

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《依法相愛吧》一向直來直往的金宥利（李世榮飾）感受到自己對老友金正浩（李昇基飾）有著心動的感覺，情不自禁直接獻吻告白「想和你成為家人以外的關係」，連正浩去中醫治療落枕她也狂告白，但正浩卻對於這直球告白顯得措手不及，明明暗戀宥利已久，卻似乎對於正式交往還有些怯步。



宥利為了拯救更多受虐孩童，前往公務機關理論，批評對方審理過程有瑕疵，鬧出不少風波。但宥利了解公務人員的難處之後，發現這些問題需要全社會共同努力，甚至挹注資金擴編人力，補助寄養家庭等，她更上電視台發聲，讓電視機前的正浩也為她發出的正義不平之鳴笑了起來。



宥利的Law Café開始門庭若市，又迎來新的客戶。一位平凡的家政幫傭，受到雇主男主人騷擾強吻，而以滾燙的湯鍋自保而造成兩人都受傷，雇主甚至告她傷害罪。宥利與正浩毫不猶豫幫她申冤，主張受到騷擾的家政婦無罪，正浩還以其人之道還治其人之身，作勢強吻男主人，讓他感受一下被騷擾的感覺，並重申「只要對方不願意，就不是追求而是犯罪」。



想不到這句話卻引來了宥利的反思，她想起自己也在金正浩不情願的狀態下強吻對方兩次，還擔心熟知法律的正浩會因此與她對簿公堂，心煩之下喝到斷片，又只好被正浩收留。她一一回想自己前晚的脫序行為，又是向正浩下跪求他別提告，又是大鬧還嘔吐，正浩一邊幫她洗衣服還被她整，宥利越想越覺得自己實在太丟臉，也告訴正浩雖然告白被他拒絕了，但還會再努力。



正浩其實暗中調查都韓建設與父親的關聯，同時還找上都韓建設的代表李片雄（趙漢哲飾）算帳，為上次他派人來大砸Law Café討回公道，兩人雖然有親戚關係，但正浩已烙下狠話希望大家別相互招惹。打了一架渾身是傷的正浩回到Law Café門口，心情低落的他向面前的宥利要求「我可以抱妳嗎？」，宥利雖然不知發生什麼事情，看見滿身傷痕的正浩也相當心疼，送上溫暖的擁抱。正浩何時能結束長達17年的暗戀呢？



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