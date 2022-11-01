哀悼罹難者，韓國停播節目&延期回歸歌手一覽：《劉Quiz》、《驚六》、龍俊亨、Apink 鄭恩地等

海外的朋友要特別注意一下喜愛的節目、電視劇或是歌手有無調整播出或回歸日程（歡迎留言補充）

韓國目前因梨泰院推擠事件，由總統尹錫悅宣布進入哀悼期一週（～11月5日24時），不僅公家機關遵循指示停止各種活動，民間也為了哀悼亡者紛紛將活動延期，如綜藝節目與戲劇播出、歌手回歸。

綜藝節目

除了事件發生隔天即宣布停播的週日熱門綜藝《Running Man》、《兩天一夜》、《出差十五夜》、《我家的熊孩子》之外，接下來一週會停播的節目：

《出球制勝》（週一）、《同床異夢2》（週二）、《脫掉鞋子恢單4Men》（週二）、《劉QUIZ ON THE BLOCK》（週三）、《青春MT》（週五）、《驚人的星期六》（週六）、《認識的哥哥》（週六）。

戲劇

《Cheer Up》（週一週二）、《凍死的戀愛》（週三週四）、《The Empire：法之帝國》（週五5日停播）停播之外，原訂4日上架、由蔡秀彬與SHINee珉豪主演的Netflix《閃耀國度》（The Fabulous）延期，更改時間尚未定案。

歌手回歸

EXO Chen迷你三輯《Last Scene》、龍俊亨EP《LONER》、Punch單曲〈今夜過後你會回來嗎〉、DRIPPIN首張專輯《Villain : The End》、YOUNITE三張EP《Union》、Apink鄭恩地翻唱專輯《Log》、Xdinary Heroes迷你二輯《Overload》、ICHILLIN單曲〈Draw (MY TIME)〉、洪真英新輯先行曲〈有你在〉。

音樂節目

本週音樂節目全數停播，包括事件隔日的《人氣歌謠》、今晚《The Trot Show》與《The Show》、接下來的《Show Champion》《M! Countdown》與《Music Bank》。

公演、見面會等活動

目前韓國包含演唱會在內的許多公演已一一取消，就連韓星赴海外的演出也不例外，如金在中於日本名古屋的巡迴演唱會。

除此之外，金宣虎、南志鉉在韓國的見面會延期，丁一宇於日本見面會亦同，梁世宗原定赴台灣參與ITF韓國館開幕式也喊卡。

*以上調整日程均以官方為主，歡迎留言補充*

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