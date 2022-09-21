這次形象對了！安宰弘有望擔任漫改劇《炸雞塊》男主，與《雞不可失》柳承龍&李炳憲合作

之前曾有傳言說由車銀優演男主角，但看過原著就會知道形象根本差很遠，安宰弘真的更有說服力啊！

韓媒Sports Chosun今日引用業內人士消息報道稱，安宰弘將為李炳憲導演的Netflix新劇《炸雞塊》擔任男主角。



這部劇改編自PJD作家的同名網漫，講述一台神秘機器把人變成炸雞塊的故事，摸不著頭緒的線索接連出現、相關人士紛紛死亡或失蹤，事件背後隱藏著巨大的秘密。 故事包含搞笑、驚悚、無厘頭等多種元素，中文版可在NAVER WEBTOON閱讀。

安宰弘有望飾演劇中公司「所有機械」的實習員工「高白中」。 高白中單戀著老闆的女兒「朴敏兒」，在敏兒變成炸雞塊之後，為了幫她恢復原狀而努力奔走調查。



網漫裡的高白中是個胖胖但體弱的年輕人，到了一頓飯不吃就會暈倒的程度。 如果由臉蛋天才車銀優來演，那畫風真的會整個突變XD不過原著裡確實有提到車銀優的名字，如果有機會客串一下應該也不錯XD



導演方面，將由票房佳作《雞不可失》、《二十行不行》、《浪漫的體質》的導演李炳憲擔任。 李炳憲擅長喜劇類型、台詞金句頻出，在《浪漫的體質》已和安宰弘有過一次合作，讓人十分期待他們的二度聯手。



此外，曾在《雞不可失》中飾演緝毒組組長的柳承龍也已確定加盟。 劇版《炸雞塊》預計將在11月開拍、一共10集，通過Netflix全球上架。



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