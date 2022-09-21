王炸組合！吳政世+金泰璃+金恩熙編劇，孔劉辭演的《惡鬼》終於敲定主演陣容

大神編劇金恩熙+鬼馬精靈金泰璃+穩重老成吳政世，這個組合想不火都難！

韓劇四大女金牌編劇之一的金恩熙帶來最新作品《惡鬼》（暫定名），劇組發佈官方消息，敲定主演為金泰璃、吳政世和洪京。 新劇是一部超自然靈異題材的作品，故事發生在只要打開門就會遇鬼的世界，講述了被鬼附身的女人和可以看見鬼的男人一起追蹤因5種神體而發生的離奇死亡案件的故事。

金恩熙編劇一出手，部部都是精品，韓劇迷們熟知的《Sign》、《幽靈》、《Three Days》、《信號》、《屍戰朝鮮》、《智異山》皆出自他手，這也是金編劇自《Three Days》後暌違9年再度與SBS電視台牽手。 不少觀眾不喜類似的題材都是因為很多懸疑片都是披著「懸疑」外套的愛情羅曼史，而這次為了打破這一偏見，SBS電視台特別起用了《VIP》的導演李正林，強強聯手值得期待。



女主角金泰璃演技不用說，年初的那部《二十五，二十一》讓觀眾們見識到了30歲演高中生也毫無違和感的精彩演技，《惡鬼》中她飾演的是備戰公務員考試的「具善榮」，白天打零工，晚上努力學習，一心想要考上9級公務員，這樣的生活已經持續了N年。 「具善榮」拿到爸爸的遺物之後，察覺到身邊經常出現離奇死亡事件，自己也逐漸變得與以往不同。



可詼諧、可正經的吳政世飾演的「廉海相」出身豪門，是一名民俗學教授，擁有一雙能夠看見鬼和神的眼睛。 他和「具善英」因為一次偶然的契機相遇，卻在對方身上看到了小時候殺死自己媽媽的惡鬼。 年初有消息傳出該角色邀請孔劉出演，最終他由於行程問題決定辭演。



在《紅天機》 中飾演紅天機的莫逆之交「崔定」的洪京這次也有份出演，扮演警察大學首席畢業的重案調查組警衛「李洪思」，原本的他一心只想著晉陞，當遇到「具善榮」和「廉海相」之後，眼前發生了一系列難以想像的事情。



此外，《惡鬼》將以2023年開播為目標著手籌備中。

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