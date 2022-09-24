鄭麗媛為宣傳《爭鋒相辯》拿Super Junior成員帳號協商，始源接電話秒答應：「我的SNS就是努那的」

始源這句話好撩～換神童接電話又是另一回事了XDD

Super Junior神童主持的網路節目《與我見面吧》（만나달라）21日播出的最新一集，來賓為‎Disney+原創劇《爭鋒相辯》演員鄭麗媛與高圭弼，神童的隊友始源在節目中也聲音出演！

《與我見面吧》是檔利用神童導演的長才設計的節目，來賓來可以拿拍攝的該集節目72小時內的觀看次數，換取神童替自己宣傳，宣傳內容與宣傳地點都可以協商。鄭麗媛要求的宣傳地點都相當有創意，可以說是整集的最大笑點！

觀看次數達1萬如何？鄭麗媛竟提議：「在神童住的公寓電梯裡張貼海報。」神童聽了愣愣地回答：「那個……那個不是我可以決定的。」後製還在他頭上標註：我只是個房客。



鄭麗媛理解了之後改變主意：「那麼在Super Junior追蹤人數最多的成員帳號裡，留言放我們的宣傳影片連結。」要求神童到成員SNS帳號留言。神童對這個提議倒很感興趣，馬上打給了追蹤人數最多始源，不過對方沒接聽。

結果後面的協商不停提到始源，2萬人次的話，鄭麗媛與高圭弼可以一起到始源那邊留言分享連結；5萬人次的話，始源要把宣傳片發佈到SNS限時動態上。鄭麗媛還想加碼5萬人次時讓神童也發限時動態，神童委屈的說：「為什麼是你來決定，那是我的SNS！」



商討10萬人時，始源就回電了，不過不是回電神童而是鄭麗媛，神童接起來就問：「為什麼不是打給我，我有點失望。」始源平淡的回答：「失望就失望吧！」神童也只能接受了。



神童詢問始源能否使用他的SNS宣傳鄭麗媛的新劇，鄭麗媛便接著問能否在SNS頁面上直接發文宣傳，大概要放3個月直到劇終，始源馬上答應了！更說：「我的SNS就是努那（姐姐）的。」不過神童很快就丟一句「你真無趣」然後掛始源電話。



其實鄭麗媛與始源是多年好友了，兩人2012年曾合作過電視劇《電視劇帝王》，劇終之後還保持著聯繫，也難怪始源會一口答應了。對比之下，始源和神童這對17年隊友果真是「櫥窗組合」，Super Junior式的「日常互相傷害」相當搞笑。

▼鄭麗媛與始源過往合照



▼完整節目影片（和鄭麗媛因同個美容室而結識的BLACKPINK ROSÉ也有聲音出演！）



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