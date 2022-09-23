鄭麗媛&李奎炯《爭鋒相辯》扮律師一個太精明一個太憨厚？首播一連串反轉引觀眾驚艷（含EP.1-2劇透）

原本很好笑，後來畫風驟變！！話說，有沒有人跟小編一樣想看他們感情線～

鄭麗媛與李奎炯主演的《爭鋒相辯》已於21日開播，首播2集情節有搞笑之處也有驚悚之處，特別是反轉之處頗受讚許與討論，一些網友評價「很驚艷」。

首集大致交代故事背景，呈現盧昔意（鄭麗媛 飾）與左時白（李奎炯 飾）這兩位迥然不同的律師為何會在法庭上交鋒結下緣分。左時白性格古怪，為了關於避孕藥副作用的案子竟親自吞避孕藥；盧昔意手段狠毒，為了打贏審判竟要求委託人自殺。



第2集就是一連串反轉的開始，首先，盧昔意一當上張山律師事務所合夥律師就被告發教唆委託人自殺，然而實情卻不是那樣。盧昔意表面上確實是那樣做了，實際上卻是在幫助委託人兼好友李順英，她要對方做的僅是「做做樣子」把事情鬧大，更透露對方張山接下來的做法。



盧昔意以為能順利玩兩面手法討好兩邊，卻渾然不知告發自己的人是張山代表張基道。張基道的手段也相當有趣，他只是為了選舉暫時調離盧昔意罷了，所以故意丟個誘餌讓盧昔意犯錯、找藉口調離她。張基道還想利用盧昔意，便要求盧昔意到清淨市一面當公設辯護人，一面替他做事。



盧昔意來到清淨市，再度遇見冤家般的左時白甚至成為了辦公同事。首次下班，盧昔意便遇上前委託公司江城製藥曹賢植代表（也是張基道的叔叔），曹賢植對她毛手毛腳邀她開房間。一陣混亂之下，左時白阻止了曹賢植甚至欲對他動粗。



然而當晚，曹賢植遭謀害身亡，做案者和左時白戴著同款手錶。



第2集結尾短短10分鐘的反轉引發網友討論，對於第2集不斷反轉的內容也以「驚艷」評價。盧昔意也許不如想像中精明，左時白也沒有那麼憨厚，左時白甚至能私下做案掩人耳目！？



《爭鋒相辯》首播就讓主角陷入懸案疑雲中，和tvN剛開播的《BLIND》有異曲同工之妙，左時白究竟是不是真兇？同款手錶就是證據，還是劇情刻意故佈疑陣？另外，盧昔意與左時白是否會有感情線亦受觀眾矚目。



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